Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити

Його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple

У лютому офіційно запрацював мобільний додаток Дія. У березні з'явилась десктопна версія сервісу. В перспективі, Дія має об'єднати всі державні послуги на одній платформі.

Дія: де завантажити додаток

Його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple вже зараз, передає 24 КАНАЛ. Кожного тижня планується надавати нові цифрові рішення для громадян.

Для ідентифікації та авторизації застосовується система Bank ID або ж додатки від monobank та "Приватбанку".

Список доступних послуг

Електронний паспорт

15 квітня Кабмін визнав електронний паспорт цифровим аналогом паперового документу. Наразі е-паспорт на стадії тестування. За допомогою цифрового документа українці можуть:

здійснювати подорожі країною залізничним та повітряним транспортом; отримувати медичне обслуговування; здійснювати банківські операції; отримувати адміністративні та інші державні послуги; підтверджувати особу на запит правоохоронців.

Електронне водійське посвідчення

Автоцивілка

Студентський квиток

Військовий квиток

Закордонний паспорт

Штрафи на авто (з'явиться у квітні)

Податковий номер (з'явиться у квітні)

Дані з реєстрів (з'явиться у квітні)

Протягом року оцифрують ще 50 послуг

Прем'єр-міністр зазначив, що метою команди є протягом наступних трьох років оцифрувати усі державні послуги. У 2020 році заплановано оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг.

Він також додав, що функціонал документів згодом буде розширений. Наприклад, за допомогою водійського посвідчення можна буде засвідчувати особу, тобто воно дасть змогу купувати, до прикладу, квитки на літак чи залізничний транспорт.

Окрім того, на базі сервісу Дія запрацювало ще кілька корисних проєктів:

Дія. Цифрова освіта

Дія. Бізнес

Портал єМалятко

Портал з державними послугами Дія

Дія. Цифрова освіта

Проєкт запустили 21 січня 2020 року. Реєстрація тут дуже проста. Потрібно вказати свій номер телефону, на який надсилають SMS-повідомлення. Далі вводимо код з 4 цифр. Це все – ви пройшли авторизацію.

Спочатку можна пройти загальне тестування та дізнатися, які курси потрібні.

Які серіали можна переглянути

базовий із цифрової грамотності (має три рівні знань);

для вчителів;

для батьків "Онлайн-безпека дітей";

"Карантин: онлайн-сервіси для вчителів".

Дія. Бізнес

Проєкт офіційно представили 28 лютого 2020 року. Дія.Бізнес – це сайт для підприємців малого та середнього бізнесу. Портал буде працювати в двох напрямках: інформаційна платформа і служба онлайн-консультацій.

Поки що на сайті можна ознайомитися з:

каталогом ідей для бізнесу;

шаблонами для створення бізнесу;

кейсами;

довідником підприємця;

текстом і списком необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу.

На сайті Дія.Бізнес можна зареєструвати або закрити ФОП, такі функції пізніше будуть доступні і в додатку Дія.

Портал єМалятко

Міністерство цифрової трансформації України запустило сервіс 3 січня 2020 року. Послуга значно спрощує життя батькам новонароджених дітей, адже вони можуть отримати всі необхідні послуги за 1 заявою.

Якими послугами можуть скористатися батьки немовлят:

державна реєстрація народження дитини

реєстрації місця проживання народженої дитини

призначення допомоги при народженні дитини

реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї

визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

визначення належності дитини до громадянства України

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Портал з державними послугами Дія

Цей сервіс офіційно запустили 2 квітня 2020 року. Наразі на сайті можна оформити:

довідку про несудимість,

допомогу при народженні дитини

щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років

низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів.

Також можна подати позов до суду або отримати послуги, пов’язані із документами водія. Окрім того, українці можуть перевірити наявну інформацію про себе із 5 державних реєстрів.

Дивіться відео про те, як працює додаток Дія:

Нагадаємо, що зареєструвати ФОП за 10 хвилин неможливо - юрист про нову послугу "Дії".