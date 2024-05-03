Переговори між Україною та росією можливі не раніше другої половини 2025-го – ГУР

До цього часу сторони будуть боротися за більш вигідні позиції.

Війна в Україні, очевидно, завершиться не на полі бою, а за столом переговорів. Втім, в найближчій перспективі вони навряд чи можливі.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його прогнозом, переговори України та росії можливі не раніше другої половини 2025 року, коли рф зустрінеться з серйозними "зустрічними вітрами".

Скібіцький зазначив, що війна не закінчиться, навіть якби ЗСУ мали можливість відкинути окупаційні сили до кордону. Необхідно укласти договір. Наразі Україна та рф борються за "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами.

"російські військові виробничі потужності зросли, але досягнуть плато до початку 2026 року через брак матеріалів та інженерів", - зазначив Скібіцький, додавши, що проблеми з озброєнням будуть в обох сторін.