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"Дія" запускає тестування важливої функції для сімей з дітьми

24 січня 2023, 14:32
На порталі "Дія" запустили запис на бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.

Про це повідомляє прес-служба сервісу "Дія" в Telegram.

"Створили нову зручну послугу для окремих сімей з дітьми - подати заяву на допомогу можна буде на порталі "Дія". Зараз набираємо тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс. Замість черг, ксерокопій та нескінченних поїздок у держустанови - кілька кліків в онлайні", - йдеться в повідомленні.

До тестування можуть долучитись: батьки, які усиновили дитину; українці, які доглядають за хворою дитиною; люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю; одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.

Також знадобиться електронний підпис: кваліфікований електронний підпис (КЕП) чи "Дія.Підпис".

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням (https://t.me/diia_beta_bot?start=home).

Раніше повідомлялось, що "Документи у смартфоні" планують створити США, взявши за основу українську "Дію".

тестуванняДіяМінцифраФедоров

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