"Документи у смартфоні" планують створити США, взявши за основу українську "Дію"

Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування "Дія", яка використовується в Україні, в інших країнах.

Як повідомляє Axios , адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров збираються обговорити цю ідею сьогодні у Давосі.

Зазначено, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення щодо потенційного використання "Дії" як шаблону для створення власних програм.

Наразі уряд Сполучених Штатів виділив 650 тисяч доларів на техніко-економічне дослідження в країнах, які позитивно висловилися про урядовий додаток, зокрема,к Молдова та країни Глобального Півдня.