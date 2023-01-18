"Документи у смартфоні" планують створити США, взявши за основу українську "Дію"
18 січня 2023, 19:58
Фото: з вільних джерел
Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування "Дія", яка використовується в Україні, в інших країнах.
Як повідомляє Axios, адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров збираються обговорити цю ідею сьогодні у Давосі.
Зазначено, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення щодо потенційного використання "Дії" як шаблону для створення власних програм.
Наразі уряд Сполучених Штатів виділив 650 тисяч доларів на техніко-економічне дослідження в країнах, які позитивно висловилися про урядовий додаток, зокрема,к Молдова та країни Глобального Півдня.