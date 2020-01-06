Мінцифри презентувало освітній серіал про TikTok, Instagram та Facebook

Міністерство цифрової трансформації України та Senate Agency презентували освітній серіал "TikTok/Instagram/Facebook: як залишатись в тренді в 2020".

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає "Громадське".

Освітній серіал складається з 8 серій тривалістю 4-12 хвилин. У ньому розповідають, як без професійних навичок створювати якісні фото та відео, чому ТікТок змусив танцювати весь світ, що таке таргетована реклама та як соцмережі змінили правила бізнесу.

Під час презентації освітнього серіалу заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зауважила, що це перший освітній серіал на платформі "Дія.Цифрова освіта", в якому взяли участь 14 блогерів і експертів. Це Марина Ковтун, Лера Дідковська, Андрій Трушковський, Валерія Толочина, Роман Свечкоренко, Дмитро Дір, Юрій Петров, Сергій Леско, Роман Кондратюк, Олексій П’ятниця, Даниїл Пономаренко та інші.

Серіал можна переглянути безкоштовно на платформі "Дія.Цифрова освіта".

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України запустило на порталі "Дія" кабінет громадянина.