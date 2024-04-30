Глава Єврокомісії не виключає, що в ЄС можуть заборонити TikTok

Вона зазначила, що Єврокомісія була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає, що в Європейському союзі може бути введено заборону на TikTok.

Про це повідомляє Politico.

Про це вона заявила під час дебатів, що відбулися в Маастрихті, в яких брали участь провідні кандидати від партій на виборах 2024 року.

"Вона не виключена", - сказала фон дер Ляєн, після того як модератор послався на Сполучені Штати, де TikTok перебуває під національною забороною, якщо не буде продано його власником, компанією ByteDance.

Вона зазначила, що Єврокомісія була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

"Ми прекрасно знаємо, чим небезпечний TikTok", - заявила глава Єврокомісії.

Нещодавно TikTok призупинив виплачувати винагороду користувачам за взаємодію з додатком TikTok Lite, після того, як Єврокомісія почала перевірку цієї функції відповідно до закону про модерування контенту, ухваленого в Євросоюзі.

Крім цього, щодо TikTok ведеться окреме розслідування - також у рамках DSA - у зв'язку з передбачуваною нездатністю захистити неповнолітніх. Згідно з DSA, Єврокомісія в будь-якому разі може розпорядитися про тимчасове припинення роботи сервісу як крайній захід.

Нагадаємо, американський Конгрес схвалив рішення про заборону китайської соцмережі TikTok. Китайська компанія ByteDance схиляється більше до закриття застосунку ТіkТоk у США, аніж до продажу його американській компанії.