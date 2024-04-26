Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Компанія ByteDance розглядає закриття TikTok у США замість продажу

26 квітня 2024, 16:58
Компанія ByteDance розглядає закриття TikTok у США замість продажу
TikTok
Китайці переймаються, що алгоритми роботи застосунку можуть потрапити в "чужі руки".

Китайська компанія ByteDance схиляється більше до закриття застосунку ТіkТоk у США, аніж до продажу його американській компанії. 

Про це пишуть видання The Guardian і Reuters із посиланням на власні джерела.

Алгоритми, на які покладається TikTok у своїй роботі, вважаються ключовими для всієї діяльності ByteDance, що робить продаж додатка з алгоритмами вкрай малоймовірним, кажуть джерела, близькі до материнської компанії.

Крім того, для корпорації соцмережа, навіть попри мільярдну клієнтську базу, генерує доволі невеликий прибуток — значно ціннішим є унікальний алгоритм, за яким працює сервіс.

Закон, схвалений в Сенаті та підписаний президентом Джо Байденом дає ByteDance час для продажу TikTok до 19 січня 2025 — за один день до того, як у Байдена закінчиться термін повноважень.

СЕО ТіkТоk Шоу Цзи Чу каже, що компанія розраховує виграти суд у США щодо блокування закону на закриття медіаплатформи, якою у США користуються 170 мільйонів людей.

За даними WSJ, покупкою TikTok уже цікавився колишній голова Activision Blizzard Боббі Котік. Він нібито обговорював цю ідею з потенційними партнерами, серед яких голова OpenAI Сем Альтман. Інтерес виявляв і колишній очільник Мінфіну США Стівен Мнучін.

СШАTikTok

Останні матеріали

Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється