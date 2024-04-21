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TikTok звільнить виконавчого директора після того як, США зробили крок до заборони китайського застосунку

21 квітня 2024, 13:02
TikTok звільнить виконавчого директора після того як, США зробили крок до заборони китайського застосунку
Фото: з вільних джерел
TikTok збирається звільнити, відповідального за захист від позовів США - головного юрисконсульта американської компанії Еріха Андерсена.

Його Звільнення пов'язане з просуванням у Конгресі законопроекту про продаж або заборону TikTok, пише агенція Bloomberg.

Вчора Палата педставників Конгресу США схвалила законпроект, який містить вимогу до китайського концерну ByteDance протягом півроку продати американську частку соцмережі TikTok. У гіршому випадку це призведе до заборони застосунку на території США. За ухвалення документа проголосували 360 парламентаріїв. 

І тепер платформа TikTok планує звільнити ключового керівника, який мав переконати уряд США в тому, що компанія робила достатньо, щоб усунути занепокоєння щодо національної безпеки через її зв’язки з Китаєм.

Американський головний юрисконсульт TikTok і його китайської материнської компанії ByteDance Ltd Еріх Андерсен вів багаторічні переговори з американським урядом, щоб показати ефективність зусиль додатка для запобігання доступу Китаю до даних користувачів США.

Проте його зусилля не змогли переконати міжвідомчу урядову комісію, яка проводила перевірку безпеки додатка і законодавців у Вашингтоні, які розглядали закон про заборону TikTok.

За словами джерел Bloomberg, компанія планує звільнити Андерсена з його посади, але поки що він залишатиметься в компанії.

"Це 100% неправда", - сказав речник TikTok Алекс Хаурек, коли його спитали, чи збирається компанія відсторонити Андерсена.

Андерсен прийшов у компанію в 2020 році з Microsoft, де він був корпоративним віце-президентом і головним радником з питань інтелектуальної власності.

 
TikTokЗАБОРОНАСША

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