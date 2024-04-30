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Рада Європи прокоментувала інформацію про відступ України від кількох статей Європейської конвенції з прав людини

30 квітня 2024, 21:07
Рада Європи прокоментувала інформацію про відступ України від кількох статей Європейської конвенції з прав людини
Фото: xsport.ua
Україна ще у 2022 році попередила про відступ через російське вторгнення.

30 квітня Рада Європи офіційно роз'яснила повідомлення України про відступи за своїми зобов'язаннями, які випливають з Європейської конвенції з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада Європи зазначили, що наша держава ще у 2022 році повідомила про відступи від кількох статей Європейської конвенції з прав людини через воєнний стан у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії.

"Україна регулярно інформує Раду Європи про ці відступи. Станом на 4 квітня 2024 року – всупереч повідомленням деяких ЗМІ, що ґрунтуються на неправдивій інформації – обсяг відступів був значно скорочений", – наголосила РЄ.

Україна повідомила раді Європи, що відступи не будуть поширені на:

  • статті щодо примусової праці; 
  • свободи думки, совісті та релігії; 
  • права на ефективний засіб правового захисту; 
  • заборону дискримінації; 
  • обмеження на політичну діяльність іноземців.
Рада Європивійна в Україніросія окупантиправа людей

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