Рада Європи прокоментувала інформацію про відступ України від кількох статей Європейської конвенції з прав людини
30 квітня Рада Європи офіційно роз'яснила повідомлення України про відступи за своїми зобов'язаннями, які випливають з Європейської конвенції з прав людини.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рада Європи зазначили, що наша держава ще у 2022 році повідомила про відступи від кількох статей Європейської конвенції з прав людини через воєнний стан у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії.
"Україна регулярно інформує Раду Європи про ці відступи. Станом на 4 квітня 2024 року – всупереч повідомленням деяких ЗМІ, що ґрунтуються на неправдивій інформації – обсяг відступів був значно скорочений", – наголосила РЄ.
Україна повідомила раді Європи, що відступи не будуть поширені на:
- статті щодо примусової праці;
- свободи думки, совісті та релігії;
- права на ефективний засіб правового захисту;
- заборону дискримінації;
- обмеження на політичну діяльність іноземців.