Мінцифри запустило на порталі "Дія" кабінет громадянина
Міністерство цифрової трансформації України запустило на порталі "Дія" кабінет громадянина, повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook у понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, зокрема, там можна буде подивитися, які дані має держава про фізичну особу: нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес.
"Якщо, наприклад, ви володієте квартирою, але дані про неї не відображені в кабінеті, це означає, що її немає в електронному реєстрі. А право власності є тільки в паперовому вигляді, в архіві. Відсутність даних у реєстрі - це ризики рейдерства, та взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим самим архівом", - пояснив віце-прем'єр.
За його словами, список даних розширюватиметься.
"Раніше кожне міністерство плодило новий реєстр як інструмент заробляти гроші. І що більший у них безлад, то довше і більше можна заробляти. А вартість підтримки? Ви собі не уявляєте - сотні мільярдів. При цьому технічний стан реєстрів жахливий. (...) Ми обрали шлях зменшення кількості реєстрів, їх "укрупнення" та підвищення рівня безпеки", - зазначив Федоров.
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