TikTok готується виграти суд проти закону, що загрожує забороною в США

Виконавчий директор заявив, що соціальна мережа продовжить роботу у США.

Виконавчий директор TikTok заявив у середу, що соцмережа розраховує виграти суд з оскарження закону, підписаного президентом США Джо Байденом,

Про це повідомляє Reuters.

Виконавчий директор TikTok заявив у середу, що соціальна медіа-компанія розраховує виграти судовий процес щодо блокування закону, підписаного президентом Джо Байденом,

"Будьте впевнені - ми нікуди не подінемось. Факти та Конституція на нашому боці, і ми розраховуємо знову здобути перемогу", - сказав генеральний директор Шоу Цзи Чу у відео, опублікованому через кілька хвилин після того, як Байден підписав законопроект,

Підписання Байденом контракту встановлює крайній термін продажу до 19 січня - за день до закінчення терміну його повноважень, - але він може продовжити цей термін на три місяці, якщо визначить, що ByteDance досягає прогресу. Байден балотується на другий термін проти колишнього президента Дональда Трампа.

"Ми не хочемо видавати заборону. Йдеться про власність КНР", - заявила у вівторок прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Виконавчий директор заявив, що соціальна мережа продовжить роботу у США.

"Не помиляйтесь - це заборона на TikTok", - сказав Чу, наголосивши, що TikTok продовжить роботу, оскільки компанія заперечує обмеження.

Багато експертів сумніваються, чи є у будь-якого потенційного покупця фінансові ресурси для покупки TikTok і чи схвалили б урядові установи Китаю та США продаж.

Нагадаємо, що 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про можливу заборону соціальної мережі TikTok у США.

Американський Конгрес схвалив рішення про заборону китайської соцмережі TikTok.

Застосунок буде недоступний через 270 днів в разі, якщо китайський власник не продасть платформу.