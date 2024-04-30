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Столтенберг вважає, що НАТО підірвало довіру України до себе – Reuters

30 квітня 2024, 20:53
Столтенберг вважає, що НАТО підірвало довіру України до себе – Reuters
Фото: 5 канал
Довіра України до західних союзників похитнулася через затримки у постачанні зброї.

Затримки у постачанні військової допомоги з боку членів Альянсу вплинули на довіру їм з боку України.

Про це Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю агентству Reuters після візиту до Києва.

На думку генсека, через затримки з наданням зброї довіра України до своїх союзників по НАТО підірвана, й такі невдачі свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл навантаження", – вважає Столтенберг.

Він нагадав про свою ідею створення багаторічного плану, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні.

Реагуючи на занепокоєння окремих членів НАТО, Столтенберг підкреслив, що ці гроші будуть "крихітними частинками" від того, що Сполучені Штати і їхні союзники витратили в Іраку і Афганістані.

"Там ми говоримо про трильйони, а в Україні ми говоримо про мільярди. Але насправді ми маємо справу з реальним викликом нашій безпеці – більш агресивною росією", – наголосив він.

Нагадаємо, 29 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом до Києва.

НАТОЙенс Столтенбергвійна в Україніросія окупанти

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