До Києва прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг (оновлено)

Він вже встиг зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

До України з неоголошеним візитом приїхав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє "Суспільне".

Він вже встиг зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Під час пресконференції після перемовин Зеленський зазначив, що це вже третій візит Столтенберга України за час повномасштабної війни.

"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції", – зазначив президент.

Президент наголосив на трьох головних пунктах від яких залежать потужність Сил оборони:

схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й Сполучених Штатів Америки (США);

вчасне постачання озброєння до України;

поставка Силам оборони "конкретного" озброєння.

"Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші", - пояснив він.

Третій пункт, як пояснив президент, є найважливішим. Він відзначив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.

"І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих", - додав Зеленський.

Зеленський повідомив, що вони з Єнсом Столтенбергом у Києві обговорювали, серед іншого, ідею генсека про створення спецфонду НАТО для підтримки України обсягом 100 млрд євро терміном на 5 років.

"У союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами про гарантії безпеки", – зазначив Зеленський.

Столтенберг наголосив, що місце України – в НАТО, і одного дня вона стане його членом.

Однак він зазначив, що не варто розраховувати, що Україна отримає запрошення в Альянс у Вашингтоні.

"Союзники дійсно вірять, що заслужене місце України – у НАТО. Щоб ухвалити це рішення, нам потрібна згода всіх союзників, нам потрібен консенсус, а не більшість, тобто треба згода всіх 32 членів. І я не очікую, що ми матимемо таку згоду до саміту у липні. Але я вважаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну ще ближче до членства і хочемо якнайскоріше того дня, коли Україна приєднається до нас як повноправний член", – заявив Столтенберг.

Столтенберг заявив, що для Альянсу питання надання Україні батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot нині є пріоритетним.

Окрім цього, Столтенберг повідомив, що ремонт систем протиповітряної оборони, які нині є в Україні, також є важливим питанням.

За його словами, нашій країні потрібні не лише ЗРК Patriot, але й інші системи ППО для захисту від атак РФ, зокрема зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

"Потрібна ешелонована система ППО", - додав генсек.