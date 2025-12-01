Що стало головним питанням мирних перемовин України та США у Флориді – ЗМІ

Питання територій стало "центральним" і фактично єдиним під час фінальної частини зустрічі.

Основною темою п’ятигодинних переговорів між американською та українською делегаціями у Флориді 30 листопада стало питання того, по якій лінії має пройти межа територій, що можуть залишитися під контролем росії в межах потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Axios із посиланням на українських посадовців, пише Європейська правда.

Двоє неназваних представників України зазначили, що саме питання територій стало "центральним" і фактично єдиним під час фінальної частини зустрічі, коли обговорення відбувалося у вузькому форматі: Віткофф, Рубіо та Кушнер від США, Умєров, Скібіцький та Гнатов від України. Після цього відбулася ще розмова тет-а-тет між Рустемом Умєровим і спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. За її підсумками Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському.

При цьому Axios зазначає, що у початковій редакції американського плану зі США пропонували Україні без бою здати неокуповану частину Донеччини.

Водночас The Wall Street Journal уточнює, що переговори тривали понад чотири години та охоплювали значно ширше коло питань:

— можливість "обміну" територіями;

— графік проведення виборів в Україні;

— західні гарантії безпеки для Києва;

— вимоги рф щодо визнання окупованих територій.

Попри складний і напружений характер переговорів, українські представники назвали зустріч "інтенсивною, але продуктивною".

Реакція сторін

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь від Умєрова про "основні параметри діалогу" та підкреслив, що переговори були конструктивними й спрямованими на захист суверенітету України.

"Важливо, що є конструктив у розмові. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни", — заявив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, також висловив оптимізм щодо шансів на укладення угоди.

У коментарі журналістам на борту свого літака він сказав, що переговори "йдуть дуже добре" та зазначив, що росія "хотіла б завершення цього". Він також назвав "складною проблемою" корупцію в Україні та додав, що "є гарний шанс домовитись про угоду".

Зустріч у Флориді стала продовженням кількох тижнів дипломатичних консультацій після витоку інформації про існування американського "мирного плану". Документ критики називали надто вигідним для росії, що викликало занепокоєння у Києві та в європейських партнерів.

Минулого тижня Марко Рубіо провів перший раунд переговорів з українськими посадовцями в Женеві — сторони тоді заявили про прогрес у розробці рамкового рішення.

Переговори триватимуть і надалі, однак остаточних домовленостей або можливих термінів завершення процесу поки що не оголошено.