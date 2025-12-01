Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Що стало головним питанням мирних перемовин України та США у Флориді – ЗМІ

01 грудня 2025, 09:58
Що стало головним питанням мирних перемовин України та США у Флориді – ЗМІ
джерело x.com/rustem_umerov
Питання територій стало "центральним" і фактично єдиним під час фінальної частини зустрічі.

Основною темою п’ятигодинних переговорів між американською та українською делегаціями у Флориді 30 листопада стало питання того, по якій лінії має пройти межа територій, що можуть залишитися під контролем росії в межах потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Axios із посиланням на українських посадовців, пише Європейська правда.

Двоє неназваних представників України зазначили, що саме питання територій стало "центральним" і фактично єдиним під час фінальної частини зустрічі, коли обговорення відбувалося у вузькому форматі: Віткофф, Рубіо та Кушнер від США, Умєров, Скібіцький та Гнатов від України. Після цього відбулася ще розмова тет-а-тет між Рустемом Умєровим і спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. За її підсумками Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському.

При цьому Axios зазначає, що у початковій редакції американського плану зі США пропонували Україні без бою здати неокуповану частину Донеччини.

Водночас The Wall Street Journal уточнює, що переговори тривали понад чотири години та охоплювали значно ширше коло питань:
— можливість "обміну" територіями;
— графік проведення виборів в Україні;
— західні гарантії безпеки для Києва;
— вимоги рф щодо визнання окупованих територій.

Попри складний і напружений характер переговорів, українські представники назвали зустріч "інтенсивною, але продуктивною".

Реакція сторін

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь від Умєрова про "основні параметри діалогу" та підкреслив, що переговори були конструктивними й спрямованими на захист суверенітету України.

"Важливо, що є конструктив у розмові. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни", — заявив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, також висловив оптимізм щодо шансів на укладення угоди.

У коментарі журналістам на борту свого літака він сказав, що переговори "йдуть дуже добре" та зазначив, що росія "хотіла б завершення цього". Він також назвав "складною проблемою" корупцію в Україні та додав, що "є гарний шанс домовитись про угоду".

Зустріч у Флориді стала продовженням кількох тижнів дипломатичних консультацій після витоку інформації про існування американського "мирного плану". Документ критики називали надто вигідним для росії, що викликало занепокоєння у Києві та в європейських партнерів.

Минулого тижня Марко Рубіо провів перший раунд переговорів з українськими посадовцями в Женеві — сторони тоді заявили про прогрес у розробці рамкового рішення.

Переговори триватимуть і надалі, однак остаточних домовленостей або можливих термінів завершення процесу поки що не оголошено.

СШАДональд Трамппереговоривійна в Українімирний планВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється