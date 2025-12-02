Україна очікує на сигнали від американської делегації після її зустрічей у рф – Зеленський

Делегація США одразу після зустрічей планує звітувати Україні про результати.

Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки”, - зазначив Зеленський.