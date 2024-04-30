Пентагон просить країни, у яких є комплекси Patriot, передати їх Україні

З представниками яких саме країн спілкувався Остін, він не повідомив.

На слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що просить країни, які мають ППО Patriot, передати їх Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Є країни, які мають Patriot і що ми робимо – то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", – запевнив Остін.

Втім, очільник Пентагону не уточнив, з ким саме говорив про допомогу Україні. Відомо, що в Європі батареї Patriot мають Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.