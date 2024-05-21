Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки

У той час як багато міжнародних експертів та правників закликають США та ЄС конфіскувати заморожені активи російської держави на користь України і переконують, що все це відповідає міжнародному праву, посадовці та політики Заходу не поспішають цього робити. Натомість міністри фінансів "Великої сімки" пропонують використати доходи від цих активів для забезпечення відсотків за кредитом, який можна надати Україні обсягом 50 млрд доларів. Що з цього вийде – дізнаємося зовсім скоро із зустрічі міністрів в Італії.

Віддайте Україні російські активи. Бездіяльність – це ілюзія

Нещодавній злам на полі бою в Україні, коли все частіше атакують Харківщину, є переконливим нагадуванням про те, що Україні потрібна кожна копійка підтримки, яку вона може отримати в найкоротші терміни, пишуть знаний експерт та дипломати – професор практики лідерства імені Лестера Крауна та старший заступник декана Єльської школи менеджменту Джеффрі Зонненфельд і колишні посли США в Україні Джон Гербст та Вільям Б. Тейлор у журналі Time.

Проте західні уряди все ще відмовляються конфіскувати заморожені активи росії на 300 мільярдів доларів, хоча ідея змусити росію заплатити за відбудову України широко популярна в США, навіть спікер Палати представників Майк Джонсон сприймає її як "чисту поезію".

Як зазначають експерти, спочатку багато чиновників чинили опір цьому кроку, посилаючись на невизначений конфлікт з міжнародним правом, але ці аргументи розвіялися після того, як професор Гарвардського університету Лоуренс Трайб опублікував переконливий 199-сторінковий юридичний трактат про те, чому міжнародне право підтримує арешт заморожених активів росії, який отримав підтримку сотень провідних вчених-міжнародників з усього світу, а також провідних економістів, дипломатів і політиків, включаючи Лоуренса Саммерса, Філіпа Зелікова та Роберта Зелліка.

На думку шанованих фахівців, ухвалення Конгресом минулого місяця закону, який надає президенту право односторонньої конфіскації заморожених російських суверенних активів, а також надання 95 мільярдів доларів довгоочікуваної військової підтримки, усунуло останні юридичні перешкоди, що стояли на цьому шляху. Відтоді заступник радника президента США з питань національної безпеки Дейліп Сінгх наполегливо просуває ідею конфіскації російських активів, не отримуючи значної допомоги від свого керівництва в адміністрації Байдена і не знаходячи особливого ентузіазму в "Великій сімці" за межами Канади і Великої Британії. І попри зобов'язання США надати широку свободу дій європейським союзникам, більшість з них ставляться до цієї ідеї прохолодно, якщо не відверто вороже.

Компромісне рішення, на якому, схоже, зупинилися країни G7, на думку авторів, є вкрай незадовільним. Очікується, що зі дня на день ЄС офіційно ухвалить план використання процентних доходів від заморожених російських активів для фінансування України за підтримки G7. Втім, проблема полягає в тому, що приблизно 5 мільярдів доларів відсоткового доходу дорівнюють українським військовим витратам за кілька тижнів, що навряд чи достатньо для того, щоб зрушити ситуацію з мертвої точки.

Сінгх у відповідь запропонував позику, забезпечену відсотковими доходами за 10 років, що еквівалентно приблизно 60 мільярдам доларів. Хоча це похвальний перший крок, і він набагато кращий за початкову пропозицію ЄС, він все одно не замінить всі 300 мільярдів доларів.

Європейські чиновники з готовністю визнають, що міжнародне право не стоїть на заваді арешту цих заморожених активів. Натомість їхні ключові занепокоєння мають набагато більш приземлений і політичний характер, а саме: вплив такого кроку на статус євро як резервної валюти, вплив на здатність Європи залучати майбутні глобальні потоки капіталу, а також непропорційний тягар, який несе Європа порівняно зі США, як зазначила голова Європейського центрального банку Крістін Лаґард.

Ці побоювання значно перебільшені, наголошують автори публікації у Time. І це підтвердили сотні провідних економічних та урядових діячів. Простіше кажучи, арешт російських активів навряд чи спровокує фінансову кризу чи економічну катастрофу. Іноземні інвестори мають небагато життєздатних резервних валют, окрім долара США та євро, і навіть китайський юань все ще підлягає суворому контролю за рухом капіталу, а це означає, що арешт російських активів навряд чи вплине на здатність Європи залучати та утримувати потоки капіталу. Крім того, світові ділові та фінансові лідери в переважній більшості визнають виокремлений характер вторгнення росії в Україну, тому арешт російських активів не спричинить жодної ланцюгової реакції.

Автори наполягають, що просто не можна дозволити собі опускати руки в питанні арешту російських активів. За оцінками Світового банку, збитки, завдані Україні, наразі консервативно перевищують 500 мільярдів доларів. Навіть незважаючи на те, що не існує іншого економічно і політично життєздатного шляху наблизитися до фінансування величезних потреб України у відновленні, окрім заморожених російських активів, витрати на відбудову України повинні покриватися за рахунок репарацій від агресора, який ініціював цю криваву війну, а не за рахунок ні в чому не винних американських чи європейських платників податків. А постійні атаки на українську інфраструктуру та енергетичну мережу є потужним нагадуванням про те, що економічна відбудова в Україні не починається після закінчення війни: вона триває щодня, як невід'ємна частина боротьби України за виживання.

Як раніше зазначив Трайб з Гарварду, "не може бути виправдання половинчастим заходам, не кажучи вже про бездіяльність у той час, коли Україна знищується. Бездіяльність – це ілюзія: це було б боягузливим рішенням умиротворити і заохотити подальшу агресію в усьому світі". Так само, 80 років тому, Рузвельт попереджав: "Єдиною межею для нашої реалізації завтрашнього дня будуть наші сьогоднішні сумніви". Тож настав час діяти, щоб заарештувати заморожені активи росії на суму 300 мільярдів доларів, – завершують публікацію в Time Джеффрі Зонненфельд, Джон Гербст та Вільям Б. Тейлор.

Міністри G7 невблаганні: тільки відсотки. Чи є світло в кінці тунелю?

Натомість New York Times зазначає, що США та Європа наблизилися до використання російських активів для допомоги Україні. За словами видання, міністри фінансів країн "Великої сімки" сподіваються завершити розробку відповідного плану до зустрічі лідерів групи наступного місяця.

За інформацією NYT, США та Європа об'єднують зусилля навколо плану використання відсотків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку, для надання Україні кредиту, який буде використаний для військової та економічної допомоги, що потенційно забезпечить країну багатомільярдним рятувальним колом в умовах посилення військових зусиль росії.

Міністр фінансів США Джанет Л. Єллен заявила, що на столі залишається кілька варіантів використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Але вона сказала, що найбільш перспективною ідеєю є надання країнами "Великої сімки" кредиту Україні, який буде забезпечений прибутками та відсотками від російських активів, що знаходяться в Європі.

Міністри фінансів G7 планують наприкінці цього тижня доопрацювати план, який вони зможуть представити главам держав напередодні зустрічі лідерів групи, що відбудеться наступного місяця. Нагальність пошуку шляхів надання більшої фінансової підтримки Україні зростає, наголошує видання, оскільки зусилля країни, спрямовані на протистояння з росією, демонструють ознаки послаблення.

"Я думаю, що ми бачимо значну зацікавленість серед усіх наших партнерів у кредитній структурі, яка б принесла потік несподіваних прибутків. Це дозволило б отримати значну авансову суму, яка допомогла б задовольнити потреби, які, як ми очікуємо, виникнуть в Україні як у військовому плані, так і в плані реконструкції", – зазначила Єллен.

Як констатує New York Times, хоча Сполучені Штати нещодавно ухвалили закон, який надасть адміністрації Байдена повноваження заарештовувати і конфісковувати російські активи, бажання діяти в унісон з Європою значною мірою відсунуло цю ідею на другий план. Цього місяця країни Європейського Союзу в принципі погодилися, що вони будуть готові використати 90 відсотків прибутку на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру – структуру ЄС, яка фінансує військову допомогу та власні військові місії. Решта 10 відсотків підуть на реконструкцію та нелетальні закупівлі, щоб задовольнити такі країни, як Ірландія, Австрія, Кіпр та Мальта, які є нейтральними у військовому плані.

Своєю чергою агентство Bloomberg зазначає, що за словами людей, знайомих з перебігом переговорів, німецькі посадовці готові підтримати план США щодо використання майбутніх доходів від заморожених російських активів, які здебільшого знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів. Як наголошує агентство, згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон і його союзників до отримання нового суттєвого пакету допомоги Києву і забезпечить участь США незалежно від результату листопадових виборів.

Близько 190 мільярдів євро активів російського центробанку зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Ці активи приносять близько 3 мільярдів євро відсотків на рік, які можуть бути перераховані Україні. Однак використання цих відсотків як основи для кредиту могло б надати Україні набагато більшу суму грошей – потенційно до 50 мільярдів доларів США авансом. Спосіб надання цих грошей все ще потребує опрацювання. Посередником міг би виступити Світовий банк або інша міжнародна установа.

Втім, як зауважує New York Times, залишається незрозумілим, як буде погашатися позика, якщо війна закінчиться до настання терміну погашення облігацій або якщо відсоткові ставки впадуть, що зробить надходження від активів недостатніми для погашення позики. Очікується, що ці деталі будуть обговорюватися міністрами фінансів під час їхньої зустрічі наприкінці цього тижня. Вони сподіваються, що зможуть надати Україні додаткові кошти цього літа.