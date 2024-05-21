Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоює у портах

Американське видання New York Times пише, що санкції проти російської нафти, зокрема цінова стеля, фактично зазнали краху, тож бюджет рф наповнюється нафтодоларами. На думку журналістів NYT, причиною цього стало бажання США зберігати стабільність цін на нафтовому ринку, щоб не викликати невдоволення електорату від зростання вартості бензину. Водночас, за даними Bloomberg, цілеспрямовані санкції проти суден, які перевозять російську нафту, мають ефект: кілька десятків простоюють порожняком в портах. Щоправда є нюанс: спотворення сигналу від них показує, що деякі знаходяться на злітних смугах аеропортів.

Провал політики санкцій щодо російської нафти. Хоча адміністрація Байдена усім задоволена

Американська New York Times пише, що росія значною мірою ухилилася від спроб США і Європи позбавити її можливості отримувати прибутки від експорту енергоносіїв.

Видання нагадує, що США та союзники з G7 поставили перед собою дві мети у 2022 році, коли прийняли новий план обмеження ціни на російську нафту: зменшити можливості москви отримувати прибутки від експорту енергоносіїв, водночас дозволивши її нафті продовжувати надходити на міжнародні ринки, щоб запобігти глобальному ціновому шоку.

Проте, на думку NYT, через півтора року, схоже, вдалося досягти лише останньої мети. Ціни на енергоносії залишаються відносно стабільними в усьому світі, зокрема у США, які допомогли розробити цей план. Але воєнні дії росії в Україні посилюються, і стає дедалі зрозуміліше, що зусилля західних союзників, спрямовані на скорочення нафтових доходів москви, зазнають невдачі.

Як стверджує видання, різноманітні чинники дозволили росії продовжувати отримувати прибутки від продажу нафти, у тому числі м'яке дотримання верхньої межі ціни. Розвиток великого "тіньового" флоту танкерів дав змогу москві значною мірою обійти цю політику. Це додало стійкості російській економіці, що ставить під сумнів ефективність скоординованої санкційної кампанії.

Натомість адміністрація Байдена стверджує, що стратегія була ефективною, і що обмеження ціни наклало витрати на росію і змусило її перенаправити гроші, які вона могла б використати в Україні, на фінансування альтернативної нафтової екосистеми. Міністерка фінансів Джанет Л. Єллен в інтерв'ю NYT заявила, що ціна на російську нафту не є єдиним мірилом їхніх прибутків, зазначивши, що росія була змушена інвестувати значні ресурси у відповідь на обмеження.

"Ми зробили дуже дорогим для росії транспортування цієї нафти до Китаю та Індії з точки зору придбання тіньового флоту та забезпечення страхування", – зазначила Єллен під час перельоту до Європи, де вона проводить зустрічі в Німеччині та бере участь у зустрічі міністрів фінансів в Італії.

Вартість нафти ціною життя українців. Як росія подвоює надходження від експорту нафти

New York Times наголошує, що збереження потоку нафти було важливим пріоритетом для адміністрації Байдена, яка прагнула уникнути такого стрибка цін на бензин, який би обурив американських водіїв.

Обмеження, запроваджені G7, забороняють судноплавним компаніям і морським страховикам, які базуються в їхніх країнах, працювати з російською нафтою, якщо ціна поставки не перевищує 60 доларів за барель, встановлена наприкінці 2022 року.

Після такого рішення ціна на російську нафту впала нижче 60 доларів на початку 2023- го, але до кінця минулого року торгувалася вже вище 70 доларів за барель. У міру того, як росія нарощувала власну пропозицію танкерів і страхових альтернатив, вона переорієнтувала свій експорт на такі країни, як Китай, Індія і Туреччина, на які зараз припадає основна частина її продажів. Цьогоріч росія також запровадила так званий ціновий мінімум, який має на меті отримати більше податкових надходжень від нафтовидобувних компаній за продану ними нафту.

У звіті, опублікованому цього місяця агентством S&P Global, йдеться про те, що 76,6% російського експорту нафти, або три мільйони барелів на добу, було перевезено у квітні танкерами, які експлуатуються компаніями, що не належать компаніям з "Великої сімки" або не мають західної страховки. Обсяг експорту російської нафти минулого місяця був найвищим з грудня 2022 року, а податкові надходження від нафти подвоїлися з квітня 2023-го.

У квітні Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання економіки росії на 2024 рік до 3,2%, зазначивши, що більша частина російської нафти експортується за цінами, вищими за верхню межу в 60 доларів.

NYT зазначає, що російський приватний флот танкерів і альтернативні страхові послуги притупили вплив верхньої межі ціни, яка не поширюється на нафтові операції з використанням суден і страхування, що виходять за рамки країн G7. У відповідь на запит британського уряду група міжнародних страховиків заявила минулого місяця, що верхня межа ціни стає "все більш нездійсненною, оскільки все більше суден і пов'язаних з ними послуг беруть участь у цій паралельній торгівлі".

Очікується, що міністри фінансів країн "Великої сімки", які зберуться в Італії наприкінці цього тижня, обговорять граничну ціну в рамках подальших дискусій про те, як посилити санкції проти росії і надати більше допомоги Україні. Вони також попереджають міжнародні фінансові установи і такі країни, як Китай, про можливі санкції у разі продажу або передачі компонентів озброєнь росії.

Проте, на думку New York Times, серйозні зміни у цій політиці малоймовірні.

Як покращити дієвість санкцій. Цим питанням має займатися і Європа

Експерти з питань енергетики та санкцій заявили NYT, що витоки цінового обмеження були результатом недоліків проєкту, які значною мірою були пов'язані з американськими інтересами у збереженні потоку російської нафти.

"Важко сперечатися з тим, що верхня межа ціни не працює, – вважає старший науковий співробітник Колумбійського університету Едвард Фішман. – Безперечним є той факт, що росія швидше, ніж американські політики вважали можливим, відвантажила багато нафти на незахідних суднах і знайшла альтернативи західному страхуванню".

Пан Фішман, колишній співробітник Державного департаменту, який курував санкції проти росії за часів адміністрації Обами після анексії Криму росією у 2014 році, зазначив, що верхня межа ціни містить велику лазівку, яка дозволяє банкам продовжувати сприяти російським енергетичним транзакціям. За його словами, для того, щоб верхня межа стала дійсно ефективною, її потрібно було б застосувати до будь-якого вантажовідправника, який транспортував нафту за ціною вище 60 доларів, а покупці повинні були б зіткнутися із загрозою вторинних санкцій.

"Так само, як росія може адаптуватися до санкцій, так само мали б адаптуватися США і G7, – зазначив Фішман. – На жаль, ми не адаптувалися".

Старший науковий співробітник програми "Глобальна економіка та розвиток" Інституту Брукінгса Робін Брукс наголосив, що США слід було б наполягати на зниженні рівня ліміту, і що більш жорстке застосування обмежень, найімовірніше, призведе до падіння ціни на російську нафту. Він, однак, припустив, що Європа несе відповідальність за багато проблем з обмеженням, і нагадав, що грецькі судна підтримували торгівлю нафтою з росією.

"Основна проблема полягає в тому, що багато нафтових танкерів було продано тіньовому флоту", – зазначив Брукс, стверджуючи, що судновласники повинні документально підтверджувати, хто купує їхні судна. Тож ЄС не зробив того, що потрібно було зробити.

Цьогоріч Міністерство фінансів США заявило, що суворіше стежитиме за дотриманням верхньої межі ціни на нафту. Відомство оголосило про посилення санкцій проти російських суден і застерегло від тактики ухилення від санкцій, такої як завищення вартості доставки для маскування цін на нафту, яка насправді продається за ціною, вищою за верхню межу.

"Ми, безумовно, зробили кроки для більш суворого дотримання верхньої межі ціни, як з точки зору постачальників послуг у G7, так і шляхом більш суворих запитів на документацію", – заявила Єллен.

Під час виступу в Індії минулого місяця помічник міністра фінансів США з питань економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що нові заходи дозволили збільшити знижку на російську нафту порівняно зі світовими цінами на нафту. Він також зазначив, що ця політика відповідає меті утримання цін на нафту під контролем. "Верхня межа ціни допомагає підтримувати стабільне постачання енергоресурсів світовим споживачам і підприємствам", – сказав пан Ван Ностранд.

Але критики стверджують, що заохочення продажу російської нафти до Китаю та Індії лише збагачує казну кремля, і що США слід застосовувати більш жорсткі нафтові санкції, подібні до тих, які вони запровадили проти Ірану.

"Єдиний спосіб довести цю війну до якогось розумного завершення – це вичерпати тверду валюту, яка підтримує російську військову машину", – зазначив колишній помічник міністра фінансів з питань фінансування тероризму за часів адміністрації Трампа Маршалл Біллінгслі.

Удар по тіньовому флоту. США можуть його нанести по окремих судах

Водночас агентство Bloomberg стверджує, що майже кожен санкційний російський нафтовий танкер залишається бездіяльним і порожнім через кілька місяців після введення таких санкцій проти суден. За інформацією агентства, десятки танкерів простоюють через кілька місяців після запровадження санкцій з боку Міністерства фінансів США, що свідчить про те, що Сполучені Штати здатні зруйнувати ланцюжок постачання нафти з москви, якщо вони цього захочуть.

Від жовтня 40 суден, що беруть участь у торгівлі нафтою з росії, були додані до списку Мінфіну, переважно за порушення цінового ліміту, який має обмежити доступ кремля до нафтодоларів.

Лише один із них, СМП "Примор'я", забрав вантаж з моменту включення до списку. Якщо він зможе без проблем розвантажитися, це може заохотити росію знову використовувати більше суден.

Як підкреслює агентство, бездіяльність флоту демонструє, що коли заходи вживаються проти окремих суден, вони можуть бути ефективними.

За інформацією Bloomberg, 21 судно з 40 належать російській державній судноплавній компанії ПАТ "Совкомфлот". Більшість інших 19 контролюються компанією Hennesea Holdings Ltd., що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах. Судна, котрі потрапили під санкції, складають невелику частину тіньового флоту, який був створений за допомогою підставних компаній, щоб обійти обмеження G7 на судноплавні послуги.

Bloomberg зауважує, що одне з 40 суден, турецьке Yasa Golden Bosphorus, було вилучено зі списку у квітні, що дозволило йому користуватися послугами міжнародного стандарту, такими як страхування. Після виключення з переліку судно завантажило американську нафту, але залишається на якорі біля узбережжя Техасу.

Решта суден, що потрапили під санкції, простоюють без діла, розкидані по всьому світу, згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg.

Вісім танкерів "Совкомфлоту" знаходяться біля російських портів Тихого океану Владивостока і Находки, де деякі з них перебувають вже протягом п'яти місяців. Один із них, що стояв там на якорі, попрямував порожнім назад до Суецького каналу, а інший був доставлений в док для технічного обслуговування в Китаї.

У Чорному морі з'явилося друге скупчення простоюючих танкерів "Совкомфлоту", що перебувають під санкціями. Невдовзі після прибуття кожен із них, схоже, вимкнув транспондери, які показують цифровим системам місце їхнього перебування. Однак, враховуючи, що судна повинні подавати сигнали, щоб пройти через вузьку турецьку протоку Босфор і вийти з Чорного моря, майже напевно всі вони все ще перебувають у цьому районі.

18 танкерів Hennesea, що потрапили під санкції, також, схоже, простоюють, оскільки більшість із них були додані до списку Казначейства в січні. Як і їхні колеги з "Совкомфлоту", ці судна скупчилися в невеликій кількості місць. Десять – біля берегів Китаю та Південної Кореї, зокрема два – в доках для технічного обслуговування.

Підміна сигналу, коли системи стеження отримують неправильний сигнал про місцезнаходження, на короткий час призвела до того, що кілька таких суден опинилися в різних регіональних аеропортах. Sensus, наприклад, з'явився на руліжній доріжці бейрутського аеропорту Рафік Харірі в Лівані 17 травня. Інші нещодавні сигнали також зафіксували кораблі в аеропорту Каїра.

Єдиний з підсанкційних танкерів Hennesea, який, схоже, може бути активним, – це танкер LR2 Apus. Він вийшов із Порт-Саїда наприкінці березня і прибув до Перської затоки в середині квітня. Потім кілька днів рухався зі швидкістю менше одного вузла поблизу іранського нафтового родовища Сорош, а потім попрямував до Хор Факкан в ОАЕ, де його востаннє бачили наприкінці квітня.

Окремою подією стало те, що щонайменше десять танкерів "Совкомфлоту", які потрапили під санкції, були перейменовані і перейшли під російський прапор.

Назви танкерів, за даними Bloomberg, часто змінюють після того, як на них накладено санкції, щоб вилучити їх зі списків у санкційних базах даних. Їх можна відстежити за присвоєними їм унікальними цифровими ідентифікаторами, які не змінюються.