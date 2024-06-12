Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg

Видання Bloomberg на прикладі діяльності одного російського агента та його контактів з числа журналістів показує, як організована робота російської розвідки та спецслужб впливає на медійний наратив в Європі. Також агентство наголошує, що США та ЄС посилюють зусилля у боротьбі з дезінформацією і найближча зустріч "Великої сімки" буде присвячена цьому питанню.

російський розвідник, який очолює дезінформаційну кампанію кремля в Африці, роками допомагав проводити операції впливу в Європі. Про це пише агентство Bloomberg.

Як свідчать документи, Артьом Курєєв, якого було визнано агентом Федеральної служби безпеки росії в естонському суді у 2022 році, часто контактував щонайменше з пів дюжиною європейських журналістів, організовував і покривав витрати на поїздки деяких із них на окуповані території України, а іноді, схоже, пропонував плату за замовні статті.

Видання зазначає, що в інших випадках він використовував більш витончені методи, намагаючись вплинути на висвітлення подій, організовуючи інтерв'ю, піднімаючи й обговорюючи теми в новинах або організовуючи заходи для преси.

Країни "Великої сімки" та Європейський Союз, як стверджує Bloomberg, зробили боротьбу з російською дезінформацією й операціями впливу одним із головних пріоритетів напередодні саміту лідерів в Італії цього місяця. Ці зусилля включають публічне викриття російських кампаній і методів, запровадження санкцій проти ЗМІ та окремих осіб, координацію дій у відповідь на дії москви, а також намагання запобігти поширенню дезінформації на основних технологічних платформах.

Проте, як зауважує агентство, протидіяти таким дезінформаційним кампаніям непросто, оскільки вони спрямовані на те, щоб посіяти розгубленість і сумніви в цільових аудиторіях, а не переконати людей у певному наборі фактів, щоб поляризувати суспільства в таких питаннях, як міграція, війна або відносини Заходу з рештою світу.

Переглянуті Bloomberg документи дають глибоке уявлення про операції та методи одного російського розвідника, який бере участь у кампаніях впливу в Європі. Таких, як він, багато, і вони проводитимуть подібні операції по всьому континенту та за його межами.

Видання нагадує, що в лютому Державний департамент США звинуватив російські спецслужби у наданні матеріальної підтримки та управління новим інформаційним агентством під назвою "Африканська ініціатива". У заяві йдеться, що проєкт поширює "смертоносну дезінформацію" про США і Європу, зокрема про спалах вірусного захворювання, що переноситься комарами, намагаючись зірвати програми громадського здоров'я.

У цій заяві Курєєв названий головним редактором ініціативи, а також зазначено, що проєкт рекрутував членів з групи найманців "Вагнера" Євгєнія Прігожина, який загинув в авіакатастрофі торік.

У січні сайт журналістських розслідувань The Insider назвав Курєєва контактною особою латвійської депутатки в Європарламенті Татьяни Жданок, яку видання звинуватило у співпраці з російською розвідкою. Жданок, яка не балотувалася на виборах до Європарламенту, що відбулися цими вихідними, заперечила ці звинувачення у своїй заяві на Facebook. Її офіс повідомив в електронному листі, що Жданок бачила Курєєва одного разу в Брюсселі на заході в Європейському парламенті, але більше їй про нього нічого не відомо.

кремль заперечує, що росія проводить дезінформаційні кампанії в Європі. Прессекретар путіна Дмітрій Пєсков у січні відкинув звинувачення у шпигунстві на адресу Жданок, назвавши їх "полюванням на відьом", яке можна порівняти з епохою маккартизму в США в 1950-х роках. "Скільки людей було заарештовано і кинуто до в'язниці за звинуваченням у зв'язках з комуністами або КДБ", – сказав він журналістам.

Втім, один з авторів статті The Insider, колишній репортер Bellingcat Крісто Грозєв стверджував минулого року, що журналіст з Північної Македонії Дарко Тодоровскі отримував платежі за публікацію статей у Болгарії. російський документ, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, вказує на те, що Курєєв погодився заплатити Тодоровскі 300 євро за статті у двох виданнях. Невідомо, чи були здійснені такі платежі і коли саме.

Тодоровскі розповів, що брав участь у трьох поїздках до військових зон в Україні, організованих для журналістів Міністерством оборони росії. Він знав Куреєва під час цих престурів як людину із медіакомпанії, яка "співпрацювала з багатьма журналістами з різних країн, зокрема зі Заходу", – сказав він агентству.

Тодоровскі сказав, що статті, які він написав про ці візити, були опубліковані в Болгарії, хоча заперечив твердження Грозєва про платежі. "Заяви без доказів, що я отримував гроші та інструкції, не є серйозними", – сказав він у коментарі Bloomberg.

Згідно з документами, листування між двома чоловіками протягом 2021-2023 років включає в себе інструкції з розповсюдження та пошуку статей у російському та англійському перекладах на маргінальних сайтах, таких як londonnewstime.com і veteranstoday.com, а також бронювання готелів, зроблені Курєєвим на два візити Тодоровскі до росії в квітні торік.

Тодоровскі розповів, що в той час він мав запрошення взяти участь у телепрограмах про Азію, "а в університеті була конференція і робоча зустріч". Він додав, що оскільки бере участь у багатьох конференціях і форумах, він не може знати, хто оплачує всі його готелі. Тодоровскі зазначив, що познайомився з Курєєвим 2022 року в росії.

Як зауважує Bloomberg, деякі з цих обмінів перегукуються з методами типової проросійської пропагандистської кампанії, які часто включають сфабриковані новини, що розміщуються на маргінальних вебсайтах, а потім поширюються у соціальних мережах або підхоплюються державними ЗМІ.

Один з європейських урядовців повідомив, що Курєєв і Тодоровскі торік брали участь у роботі над сайтом під назвою "antibellingcat", який присвячено дискредитації видання, що займається журналістськими розслідуваннями. Тодоровскі сказав, що покинув проєкт і вважає, що він більше не працює.

Європейський чиновник, який попросив не називати його імені, оскільки інформація є конфіденційною, заявив, що Курєєв контактував з військовою розвідкою ГРУ росії щодо деяких аспектів його операцій з впливу на Європу.

Як зазначає Bloomberg, окремі документи свідчать про те, що Курєєв забронював та оплатив авіаквитки для групи журналістів, які відвідали Крим 2023 року, задовго до початку повномасштабної війни росії проти України. росія захопила Кримський півострів у 2014 році, що спричинило міжнародні санкції у відповідь.

Курєєв контактував з іншими журналістами з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року і протягом багатьох років до цього.

Документи свідчать, що він і ще один співробітник розвідки окремо зустрічалися щонайменше з одним репортером з країни-члена ЄС у росії, Туреччині та інших країнах. Щонайменше у двох випадках, у серпні 2019 року і в березні 2022 року, російські контакти журналіста покривали витрати на поїздки.

Крім того, згідно з деякими документами, 2021 року Курєєв контактував з журналістами та посередниками в рамках плану залучення преси в європейських країнах навколо головування росії в Арктичній раді. Один із посередників зв'язався з кількома місцевими журналістами в одній з північних країн, але незрозуміло, чи відповів хтось із них.

Джерело: Bloomberg