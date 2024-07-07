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ПОЛІТИКА

На виборах у Франції фіксують рекордну явку

07 липня 2024, 15:20
На виборах у Франції фіксують рекордну явку
Фото: з вільних джерел
На дільниці прийшло найбільше людей з 1981 року.

Явка виборців на парламентських виборах у Франції 7 липня різко зросла порівняно з останнім голосуванням.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, близько полудня (10:00 за Гринвічем) явка становила 26,3%, на відміну від 18,99% під час виборів 2022 року.

Соціологи Harris Interactive та Ipsos зазначають, що це найвищий рівень явки з 1981 року. Виборчі дільниці зачиняться о 18:00 у селищах і невеликих містах та о 20:00 у мегаполісах, тоді ж фахівці нададуть початкові прогнози на основі ранніх підрахунків.

Reuters підкреслює, що перемога ультраправої партії Марін Ле Пен "Національне обʼєднання" призведе до створення першого ультраправого уряду Франції після Другої світової війни та сколихне Європейський Союз саме тоді, коли популістські партії зміцнюють підтримку на всьому континенті.

У Франції розпочалося голосування на одних із найважливіших виборів за всю історію країни, де ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен може стати домінуючою силою у парламенті.

Фактична лідерка партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, пообіцяла, що у разі перемоги на виборах прем’єр-міністр від її політсили заборонить Києву використовувати надану Францією зброю великої дальності для ударів по росії.

Франціявибори

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