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ПОЛІТИКА

Наступним пунктом призначення Орбана може бути Китай – ЗМІ

07 липня 2024, 19:38
Наступним пунктом призначення Орбана може бути Китай – ЗМІ
Фото: apnews.com
Журналісти відстежили за радарами, що урядовий літак Dassault Falcon 7X рухається над територією росії і є висока ймовірність, що на цьому борту Віктор Орбан, який прямує до Китаю.

Літак, який угорський прем’єр Віктор Орбан зазвичай використовує для закордонних візитів, перебуває над територією росії і прямує до Китаю.

Про це повідомляє угорський портал 444.hu.

Журналісти відстежили за радарами, що урядовий літак Dassault Falcon 7X рухається над територією росії і є висока ймовірність, що на цьому борту Віктор Орбан, який прямує до Китаю.

"За нашою інформацією, після поїздок до Києва, Москви і Азербайджану Віктор Орбан прямує до Китаю", – йдеться у публікації. 

В уряді Угорщини нічого не повідомляли про візит, а речник уряду Берталан Гавасі та інші ще не відповіли на запит про коментар. 

Орбан після поїздки до москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

Він назвав "надзвичайним" факт переговорів з путіним, "хоча б тому, що ви можете собі уявити, що він контролює".

"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – сказав Орбан.

Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його поїздку до москви, Будапешт раптово скасував візит міністерки закордонних справ Німеччини.

КитайОрбан

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