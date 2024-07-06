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ПОЛІТИКА

Німеччина та Угорщина конфліктують через зустріч Орбана з путіним – Bloomberg

06 липня 2024, 09:34
Німеччина та Угорщина конфліктують через зустріч Орбана з путіним – Bloomberg
Антикор
Угорщина скасувала візит міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його поїздку до москви, Будапешт раптово скасував візит міністерки закордонних справ Німеччини.

Про це пише Bloomberg.

Орбан зустрівся з президентом росії владіміром путіним у п’ятницю в рамках так званої "мирної місії", щоб оцінити шанси на припинення війни росії проти України, що викликало засудження з боку Шольца та інших лідерів Європейського Союзу, які заявили, що Орбан не мав мандату представляти ЄС.

Орбан відвідав Київ наступного дня після того, як 1 липня Угорщина перебрала на себе головування в ЄС. 

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті в понеділок для переговорів, однак уряд Угорщини, на подив німецької сторони, неочікувано  скасував зустріч у п'ятницю ввечері, повідомило джерело видання в  Берліні.

"У світлі неочікуваної поїздки Орбана до росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою", — додав чиновник.

Раніше в п'ятницю Шольц сказав журналістам, що Орбан не повідомляв його заздалегідь про свої плани поїздки.

 "У питаннях зовнішньої політики Європейську раду представляє Шарль Мішель, а не Угорщина", — сказав Шольц, додавши, що Європейський союз підтримує Україну, засуджує вторгнення росії та переконаний, що війна не має закінчитися перемогою москви.

На зустрічі в Києві у вівторок Орбан закликав президента України Володимира Зеленського розглянути питання про припинення вогню. Зеленський неодноразово відхиляв вимоги про припинення вогню з москвою, наполягаючи на тому, щоб російські війська вийшли з території України.

Ввечері у четвер Мішель опублікував публічне попередження, наголосивши, що Орбан не виступав у москві  від імені Брюсселя. Перед поїздкою, за даними джерел, представники Угорщини не виходили на зв’язок і не повідомляв про візит дипломатичне відомство ЄС.

У МЗС України відреагували на поїздку Орбана до москви і заявили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалено угорською стороною без погодження чи координації з Україною, а також нагадали, що "формат Саміту світу є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру".

НімеччинаУгорщинаВладімір ПутінОрбанвійна в Україні

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