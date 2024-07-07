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ПОЛІТИКА

Новий глава МЗС Британії запевнив у підтримці України

07 липня 2024, 18:42
Новий глава МЗС Британії запевнив у підтримці України
джерело davidlammy.co.uk
Міністр додав, що вторгнення росії в Україні чітко показало, що Британія повинна робити більше для зміцнення власної оборони.

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що війна в Україні є "найактуальнішим викликом" для його країни.

У своїй колонці для Rzeczpospolita він підкреслив, що Лондон підтримує українців, які захищаються від російської агресії.

"Ми підтримуємо хоробрих українців, які захищають свободу перед обличчям нової форми фашизму владіміра путіна. Британська військова, економічна, політична та дипломатична підтримка України залишатиметься непохитною", — заявив голова МЗС Британії.

Леммі також підкреслив важливість єднання та спільних дій разом з європейськими партнерами. За його словами, безпека Європи буде пріоритетом зовнішньої та оборонної політики нового британського уряду.

Міністр додав, що вторгнення росії в Україні чітко показало, що Британія повинна робити більше для зміцнення власної оборони. Він повідомив, що наступного тижня разом з прем'єр-міністром Кіром Стармером і міністром оборони Джоном Гілі поїде до Вашингтона на саміт НАТО.

Нагадаємо, новий британський уряд, що складається з лейбористів, шукає гроші на численні соціальні проєкти та має розв'язувати економічну проблему – значне падіння британської економіки. Серед видатків, які має забезпечити уряд, – необхідність виконувати зовнішні зобов'язання, що включає і підтримку України.

МЗСБританіяпідтримка України

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