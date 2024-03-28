Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg

Американське видання Bloomberg проаналізувало останні потуги Макрона щодо підтримки України у війні проти росії. На думку видання, французький президент став провідним голосом щодо України, намагаючись заповнити порожнечу лідерства породжену США. Окрім того, він намагається заповнити прогалину з представництва Європи на світовій арені, що утворилася після відставки Ангели Меркель. Втім, його яструбиний підхід розлютив деяких союзників, які надають більше допомоги Україні, аніж Франція.

"Еммануелю Макрону не потрібно було публікувати зображення, де він б'є боксерську грушу, щоб заявити світові, що він готовий до бою. Ще до того, як він транслював позу "Скаженого бика" по всьому Instagram, нова яструбина позиція французького президента стала явною після його публічної заяви, що він не відкидає можливості відправки військ в Україну", – пише Bloomberg.

Видання наголошує, що в умовах, коли Велика Британія більше не є членом Європейського Союзу, а уряд Німеччини роздирають розбіжності, Макрон перетворився на фактичного керівника зовнішньої політики континенту. Він взяв на себе провідну роль у протистоянні російській агресії та гуманітарній катастрофі в Газі. Але не всі його союзники переконані, що він є найкращим захисником їхніх інтересів.

Його суперечливий коментар про відправку військ в Україну викликав миттєву і дуже публічну критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца і розлютив американських чиновників, які у приватних розмовах кажуть, що такий крок може навіть спровокувати зіткнення з москвою. Про це заявив виданню високопоставлений американський чиновник, знайомий з дискусіями між членами Альянсу.

За його словами, натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити путіна задуматися, але чиновники, знайомі з дискусіями щодо України в НАТО, кажуть, що заяви Макрона могли мати протилежний ефект.

Bloomberg зауважує, що змусивши Берлін публічно виключити можливість відправки військ, Макрон спромігся розвіяти тривалу невизначеність щодо "червоних ліній" союзників, яка, за словами високопоставленого американського чиновника, існувала досі.

Анонімні американські чиновники в коментарях виданню також назвали заяви Макрона не дуже розумними з точки зору оперативної безпеки, особливо з огляду на те, що кілька країн вже, негласно, мають певний особовий склад в Україні.

російська загроза. У гру вступає внутрішня політика Франції

Bloomberg підкреслює, що питання військової єдності Європи набуває зараз ще більшого значення, оскільки путін підбадьорений перемогою на виборах, які він влаштував у річницю анексії Криму, а багатомісячні сумніви щодо постачання зброї Україні ще не розвіялися.

Втім, як зауважує видання, у гру також вступає внутрішня політика Франції. Макрон висуває Україну на передній план передвиборчої кампанії до Європейського парламенту, зображуючи свою ультраправу суперницю Марін Ле Пен як союзницю путіна. "Стає все більш очевидним, що росія становить для нас загрозу. Ми не можемо дозволити собі допустити перемогу росії", – заявив у вівторок на пресконференції міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Немає сумнівів, що деякі прем'єр-міністри ЄС очікують від Макрона лідерства, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо росії. Про це виданню повідомив один із посадовців, знайомий з дискусіями під час їхньої останньої зустрічі в Брюсселі.

Водночас Франція підтримала Польщу, вимагаючи від ЄС ще раз подумати над тим, щоб заборонити українському зерну вільно потрапляти на єдиний ринок.

Bloomberg зазначає, що один із багатьох європейських планів щодо вирішення проблеми нестачі зброї в Україні є символом того, чому Макрона не сприймають деякі союзники. Критики французького президента кажуть, що він більше говорить, ніж робить.

Видання нагадує, що Чеська Республіка очолює ініціативу, яка передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів у найближчому майбутньому з джерел за межами ЄС (нещодавно стало відомо, що може бути поставлено всі 1,5 млн снарядів – iPress). Незважаючи на те, що минулого місяця Макрон заявив, що підтримує чеську ініціативу, Франція ще не зробила фінансового внеску. Німеччина, навпаки, витрачає 300 мільйонів євро (325 мільйонів доларів) на закупівлю 180 тисяч снарядів.

З початку війни, як стверджує Bloomberg, Франція значно відстала від своїх союзників за загальним обсягом допомоги Україні. Вона пообіцяла надати Києву менше 2 мільярдів євро на підтримку, на відміну від 22 мільярдів євро, виділених Німеччиною. Це разюча розбіжність, хоча французький уряд заявляє, що ці цифри не враховують непропорційного впливу сучасної зброї на полі бою (тут Франція натякає, що вона передала далекобійні ракети SCALP EG – iPress).

"Макрон намагався заповнити порожнечу, що утворилася після того, як Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини 2021 року, і, напружуючи зовнішньополітичні м'язи Франції, наймолодший лідер країни з часів Наполеона спирається на давню спадщину. Він був сміливішим за деяких інших європейських лідерів, коли, згідно із записом розмови з офісу Макрона, заявив прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, що будь-яке примусове переміщення людей з міста Рафах буде військовим злочином", – констатує видання.

Проте нещодавні зовнішньополітичні авантюри за межами Європи не обійшлися без промахів. Його африканська стратегія розбита, за словами Bloomberg, вщент, оскільки Франція намагається переконати країни Сахельського регіону миритися з присутністю колишньої колоніальної потуги. Нігер був стрижнем стратегії Макрона, але минулого року французький уряд був змушений евакуювати своїх громадян після того, як солдати взяли в заручники президента Нігера й оголосили про свій контроль над країною (тут американське видання чомусь забуває додати, що цей переворот у Нігері відбувся не без підтримки кремля – iPress).

Але за майже сім років перебування при владі французький президент також накопичив певний досвід. Наприклад, нагадує видання, він є одним із двох лідерів "Великої сімки", які працювали з Дональдом Трампом. Напередодні виборів, на яких колишній президент може повернутися до Білого дому, європейці вже ставлять під сумнів відданість США трансатлантичним відносинам та Україні, адже Вашингтон призупинив фінансування Києва на суму понад 60 мільярдів доларів.

"Макрон втратив можливість рішуче перехопити європейське лідерство на початку російського вторгнення в Україну. Зараз він робить кроки до виправлення цієї помилки", – прокоментував для Bloomberg Рим Момтаз, дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Парижі.

Джерело: Bloomberg