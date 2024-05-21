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ЄС підтримав сьогодні політичну угоду щодо схвалення закону про регуляцію ШІ – Reuters

21 травня 2024, 14:33
ЄС підтримав сьогодні політичну угоду щодо схвалення закону про регуляцію ШІ – Reuters
Фото: News-Medical
Згідно з документом, штрафи за порушення варіюються від 7,5 до 35 млн євро.

Сьогодні країни ЄС підтримали політичну угоду щодо схвалення закону про регуляцію штучного інтелекту, досягнуту в грудні.

Про це пише Reuters.

Закон накладає жорсткі зобов'язання щодо прозорості на системи штучного інтелекту з високим рівнем ризику, тоді як такі вимоги до моделей ШІ загального призначення будуть пом'якшені.

Документ обмежує використання урядами біометричного спостереження у громадських місцях у режимі реального часу. Йдеться про низку злочинів, запобігання терористичних атак та пошук підозрюваних у найтяжчих злочинах.

Юристи зазначають, що нове законодавство матиме вплив за межами блоку з 27 країн.

Закон матиме глобальне охоплення. Компанії за межами ЄС, які використовують дані клієнтів із ЄС у своїх платформах штучного інтелекту, повинні будуть його дотримуватись. Інші країни та регіони, ймовірно, будуть використовувати Закон про штучний інтелект як зразок, так само, як вони це зробили з GDPR”, ‒ сказав Патрік ван Еке з юридичної фірми Cooley. 

Хоча нове законодавство набуде чинності в 2026 році, заборони на використання штучного інтелекту в соціальному скорингу, превентивній поліції та нецільовому вилученні зображень осіб з Інтернету або записів з камер відеоспостереження набудуть чинності через шість місяців після набуття чинності нової постанови.

Зобов'язання щодо моделей ШІ загального призначення будуть застосовуватись через 12 місяців, а правила для систем ШІ, вбудованих у регульовані продукти, – через 36 місяців.

Штрафи за порушення варіюються від 7,5 млн євро або 1,5% від обороту до 35 млн євро або 7% від світового обороту в залежності від типу порушень.

Схваливши закон, євроблок встановив потенційний глобальний орієнтир щодо бар’єрів для технології, яка використовується майже в усіх сферах життя та бізнесу. Єврозакон про ШІ інтелект є більш всеохоплюючим, ніж легкий підхід Сполучених Штатів щодо добровільного дотримання правил. Зі свого боку підхід Китаю спрямований на підтримку соціальної стабільності та державного контролю.

Голосування відбулося через два місяці після того, як законодавці ЄС підтримали закон, розроблений Європейською комісією у 2021 році після внесення низки ключових змін.

В останні місяці в усьому світі на тлі популярності генеративних систем штучного інтелекту, таких як ChatGPT від OpenAI і чат-бот Gemini від Google, посилилося занепокоєння з приводу того, що штучний інтелект сприяє поширенню дезінформації та фейкових новин, захищених авторським правом.

Цей знаковий закон, перший аналогічний у світі, вирішує глобальну технологічну проблему, яка також створює можливості для наших суспільств та економік", ‒ заявив міністр з питань цифровізації Бельгії Матьє Мішель.

Він додав, що Законом про штучний інтелект Європа наголошує на важливості довіри, прозорості та підзвітності під час роботи з новими технологіями, водночас забезпечуючи процвітання технології та стимулювання європейських інновацій.

ЄСштучний інтелектвійна в Україніросія окупанти

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