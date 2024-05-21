Імпорт російської нафти в Індію зріс до дев'ятимісячного максимуму в квітні – Reuters

Індія є одним із ключових покупців російської нафти після запровадження західних санкцій.

Потоки російської нафти в Індію зросли до дев'ятимісячного максимуму в квітні після того, як відновилися поставки на танкерах найбільшої судноплавної компанії рф "Совкомфлот", які не потрапили під санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Нафтопереробні заводи Індії ненадовго призупиняли імпорт російської нафти танкерами, що належать "Совкомфлоту", після того, як у лютому Вашингтон визначив судна компанії разом з її 14 танкерами як такі, що порушують західні санкції.

У квітні, першому місяці 2024/25 фінансового року, індійські нафтопереробні заводи відвантажили майже 1,8 млн барелів на добу російської нафти, що приблизно на 8,2% більше, ніж попереднього місяця, збільшивши частку російських нафтових потоків до Індії приблизно до 38% з 32% у попередньому місяці.

Загалом Індія імпортувала 4,8 млн барелів нафти на добу в квітні, що на 6,5% менше, ніж у попередньому місяці, і дещо більше, ніж у квітні 2023 року. РФ продовжує залишатися найбільшим постачальником нафти до цієї країни, за нею йдуть Ірак та Саудівська Аравія.

Збільшення закупівель нафти з рф знизило загальний обсяг потоків іракської та саудівської нафти до індійських нафтопереробників протягом місяця, що призвело до падіння частки нафти з Близького Сходу до 41% з 46% у березні.

Захід запровадив санкції проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році і встановив граничну ціну на російську нафту, щоб скоротити доходи москви. Як наслідок, рф перенаправила поставки. Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, стала одним із ключових покупців російської нафти після запровадження західних обмежень.