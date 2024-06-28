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ЄС ввів санкції проти найбільшої російської транспортної компанії

28 червня 2024, 18:38
ЄС ввів санкції проти найбільшої російської транспортної компанії
Фото: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Євросоюз запровадив санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній росії "Трансконтейнер".

Про це йдеться в офіційному журналі Європейського Союзу.

Також Блок ввів економічні санкції проти генерального директора "Трансконтейнера" Михайла Концерева.

"Трансконтейнер" це найбільший залізничний контейнерний оператор в росії. Минулого року прибуток компанії зріс за рахунок транзитних перевезень білоруських вантажів до російських портів.

Крім того,  "Трансконтейнер" надає послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні "Алабуга", яка пов'язана з постачання дронів-камікадзе "Шахед", якими росіяни атакують Україну.

Також компанію пов'язують з постачанням зброї з КНДР та іншими логістичним забезпеченням війни в Україні.

"Трансконтейнер" має більше 40 тисяч фіттингових платформ для перевезення контейнерів і понад 140 тисяч контейнерів. 

Європейський Союз запровадив санкції і проти російської фірми з надання фінансових послуг ТОВ "Тітул" та її власника Дмитра Бєлоглазова. 

Ще до санкційних списків додали російські компанії "Іліадіс" та Rasperia Trading Limited.

Також днями Євросоюз ввів новий пакет санкцій проти білорусі.

 

РосіясанкціїЄвросоюзТрансконтейнер

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