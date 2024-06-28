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путін подарував Кіму машину, в якій є південнокорейські запчастини – Reuters

28 червня 2024, 21:34
путін подарував Кіму машину, в якій є південнокорейські запчастини – Reuters
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
Президент рф Володимир путін під час недавнього візиту до КНДР подарував Кім Чен Ину лімузин російської фірми Aurus.

Проте авто має запчастини з Південної Кореї, пише агенція Reuters.

Видання зазначає, що з 2018 до 2023 року росія імпортувала обладнання і компоненти для виробництва автомобілів та мотоциклів Aurus на суму не менш як 34 млн доларів.

Автозапчастини для Aurus надходити з-за кордону вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну. 

Так з лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 млн доларів, у тому числі на 5 млн доларів: з Південної Кореї. Сам же автовиробник потрапив під санкції США лише в лютому цього року.

Південно Корейські компанії - одні з найбільших постачальників комплектуючих для Aurus, серед яких - виробник промислового обладнання Kyungki Industrial, виробник автомобільних деталей BYT і постачальник акумуляторів Enertech International.

Представник Kyungki Industrial підтвердив, що компанія постачала запчастини для Aurus і продовжує це робити. 

Нагадаємо, що 19 червня путін прибув до КНДР.

 

Кім Чен ИнПутінподарунок

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