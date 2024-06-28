путін подарував Кіму машину, в якій є південнокорейські запчастини – Reuters

Президент рф Володимир путін під час недавнього візиту до КНДР подарував Кім Чен Ину лімузин російської фірми Aurus.

Проте авто має запчастини з Південної Кореї, пише агенція Reuters.

Видання зазначає, що з 2018 до 2023 року росія імпортувала обладнання і компоненти для виробництва автомобілів та мотоциклів Aurus на суму не менш як 34 млн доларів.

Автозапчастини для Aurus надходити з-за кордону вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Так з лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 млн доларів, у тому числі на 5 млн доларів: з Південної Кореї. Сам же автовиробник потрапив під санкції США лише в лютому цього року.

Південно Корейські компанії - одні з найбільших постачальників комплектуючих для Aurus, серед яких - виробник промислового обладнання Kyungki Industrial, виробник автомобільних деталей BYT і постачальник акумуляторів Enertech International.

Представник Kyungki Industrial підтвердив, що компанія постачала запчастини для Aurus і продовжує це робити.

Нагадаємо, що 19 червня путін прибув до КНДР.