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росія у війни проти України втратила 360 літаків і 326 гелікоптерів

28 червня 2024, 18:28
росія у війни проти України втратила 360 літаків і 326 гелікоптерів
Літаки СУ-25 Фото: theaviationist.com
Протягом 6-ти місяців цього року українські військові знищили більше 30 російських військових літаків.

Про це сьогодні повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Українські військові уразили такі літаки: дев’ять Су-25, один Су-57, два МіГ-31, близько 13 Су-34, один Су-35, один Су-35С, два А-50, один Іл-22М11 і один Ту-22М3.

"ЗСУ продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння… Кількість літаків, їх моделі й модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутися на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити", – написали в СтратКомі.

Також сьогодні стало відомо, що ЗСУ збили "Іглою" російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

 

війна в УкраїніВтрати росії на війні

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