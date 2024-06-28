російський олігарх змінив власника курорту на Сардинії наступного дня після війни в Україні – FT

російський бізснем Муса Бажаєв передав право власності на свій італійський дорогий курорт наступного дня після початку повномасштабної війни росії в Україні, щоб уникнути санкцій.

Власником став його родич 25 лютого 2022 року.

Про це свідчать записи кіпрської компанії, передає Financial Times.

Вже через два місяці проти Бажаєва було запроваджено санкції з боку Європейського Союзу і Британії.

Пізніше право власності на курорт, материнська компанія якого володіє різними активами на Сардинії загальною вартістю приблизно 700 млн євро, перейшло до казахстанського бізнесмена Шухрата Ібрагімова на початку 2023 року.

Муса Бажаєв народився в Чечні і заробив свої статки в нафтовій промисловості. Він і досі залишається в переліку санкційних осбі ЄС.

"Побудований у 1970-х роках, Forte Village розташований у Пулі на південному узбережжі острова і славиться своїми незайманими пляжами та прозорими водами. Улюблений серед знаменитостей і джетсеттерів, курорт може похвалитися вісьмома розкішними готелями і 13 віллами із загальною кількістю 770 номерів і 33 люксами, а також приватним пляжем з білим піском, безліччю ресторанів, басейнів і спа-центром", - пишуть журналісти.

Напівпансіон на цьому курорті для сім'ї з двох дорослих і двох дітей у серпні може обійтися в 50 тисяч євро за тиждень, пише видання.

За інформацією журналу, олігарх і його племінник придбали Forte Village ще в 2014 році за 180 млн євро через складну мережу кіпрських, люксембурзьких та італійських компаній.

Бажаєв також є президентом АТ "Альянс Груп", яке підтримує низку важливих компаній у російському газовому, нафтовому та телекомунікаційному секторах. Також він глава компанії "русская платина", яка є важливим джерелом доходів для уряду рф.

Проте курорт Forte Village належить кіпрській компанії Retivia Investments, яка базується на Кіпрі, яка зараз знаходиться у власності Ібрагімова.