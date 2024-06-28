Десятьох українців вдалось звільнити з російського полону

Сьогодні вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", - йдеться в дописі.

Зеленський подякував кожному і кожній, хто допомагав, а також команді, яка займається звільненням полонених.

"Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей. Обовʼязково звільнимо всіх наших!", - написав глава держави.

Крім того, цього тижня з російського полону повернулись 90 українців.