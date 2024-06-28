Міноборони підтвердило ураження російського Центру космічного зв’язку в Криму
Про Міністерство оборони України написало в Telegram-каналі.
"Сили оборони України продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності ворога. Зокрема, цей тиждень відзначився знищенням:
▪️російського Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, що є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян;
▪️зенітно-ракетного комплексу «Оса», що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;
▪️ штурмового літака Су-25;
▪️ 2-ох Градів БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати", - йдеться в дописі.
Також на тижні вперше був збитий ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster БМП Bradley. Це відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців.
Також сьогодні стало відомо, що ЗСУ збили "Іглою" російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Крім того, в понеділо стало відомо, що в Криму було уражено Центр космічного зв'язку російських окупантів. Проте українська сторона цю інформацію не підтверджувала.