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Міноборони підтвердило ураження російського Центру космічного зв’язку в Криму

28 червня 2024, 20:36
Міноборони підтвердило ураження російського Центру космічного зв’язку в Криму
Протягом цього тижня Сили оборони завдали удару по російському Центру космічного стеження і зв’язку в окупованому Криму.

Про Міністерство оборони України написало в Telegram-каналі. 

"Сили оборони України продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності ворога. Зокрема, цей тиждень відзначився знищенням: 

▪️російського Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, що є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян;

▪️зенітно-ракетного комплексу «Оса», що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;

▪️ штурмового літака Су-25;

▪️ 2-ох Градів БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати", - йдеться в дописі. 

Також на тижні вперше був збитий ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster БМП Bradley. Це відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців.

Також сьогодні стало відомо, що ЗСУ збили "Іглою" російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Крім того, в понеділо стало відомо, що в Криму було уражено Центр космічного зв'язку російських окупантів. Проте українська сторона цю інформацію не підтверджувала. 

 

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