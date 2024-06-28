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Spotify видалили російських артистів, які підтримують війну в Україні

28 червня 2024, 19:03
Spotify видалили російських артистів, які підтримують війну в Україні
Джерело: edwin4chg
Найбільший в світі музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США і ЄС ввели санкції за активну підтримку війни.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на DTF.

Серед видалених виконавців Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна і гурт Любе.

Видалились як виконавці так і всі їхні пісні, а отже прибутки вони також не отримають. 

Ще в березні 2022 року Spotify заявив, що повністю припиняє роботу в росії. Рішення було ухвалене компанією після ретельної оцінки ситуації і вже в лютому 2023 року компанія подала запит на ліквідацію.

В лютому 2023 ми писали, що Spotify ліквідує юрособу в росії.

 

Росіясанкціі проти росіїspotify

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