Spotify ліквідує юрособу в росії

Стрімінговий сервіс із музикою та подкастами Spotify почав ліквідацію своєї юрособи в рф.

Сервіс Spotify почав процес ліквідації своєї російської юридичної особи – ТОВ "Спотіфай" – в рф, написало російське пропагандистське агентство ТАСС.

Згідно з випискою з Єдиного держреєстру юридичних осіб рф, ТОВ "Спотіфай" було зареєстровано в країні 13 січня 2014 року. А три дні тому сервіс відправив відповідну заяву з метою її ліквідації.

Раніше ми писали, що Spotify підбив підсумки 2022 року в музиці.