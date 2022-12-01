Spotify підбив підсумки 2022 року в музиці
Про це повідомляє стрімінговий сервіс Spotify.
Лідером рейтингу став пуерто-ріканський співак Bad Bunny. Варто зазначити, що він уже третій рік поспіль очолює чарти.
Найпопулярніші виконавці:
1. Bad Bunny
2. Тейлор Свіфт
3. Дрейк
4. The Weeknd
5. BTS
Найпопулярніші пісні:
1. As It Was – Гаррі Стайлз
2. Heat Waves – Glass Animals
3. Stay the Kid – Laroi
4. Me Porto Bonito – Bad Bunny feat. Chencho Corleone
5. Titi Me Preguntó – Bad Bunny
Найпопулярніші альбоми:
1. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny
2. Harry's House – Гаррі Стайлз
3. Sour – Olivia Rodrigo
4. = by Ed Sheeran
5. Planet Her – Doja Cat
Найвірусніші виконавці:
1. Тейлор Свіфт
2. The Weeknd
3. Bad Bunny
4. BTS
5. Лана Дель Рей
Найпопулярніші тексти:
1. Heat Waves – Glass Animals
2. Heather - Conan Gray
3. I Love You So – The Walters
4. Summertime Sadness – Лана Дель Рей
5. Somewhere Only We Know – Keane
Раніше повідомлялось, що Федоров закликав слухати українське, адже прослуховування російської музики – це зброя для армії окупантів.