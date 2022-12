Spotify підбив підсумки 2022 року в музиці

Один із найпопулярніших стрімінгових аудіосервісів у світі Spotify підбив підсумки музичного 2022 року. Стали відомі найрейтинговіші виконавці, пісні та альбоми поточного року.

Про це повідомляє стрімінговий сервіс Spotify.

Лідером рейтингу став пуерто-ріканський співак Bad Bunny. Варто зазначити, що він уже третій рік поспіль очолює чарти.

Найпопулярніші виконавці:

1. Bad Bunny

2. Тейлор Свіфт

3. Дрейк

4. The Weeknd

5. BTS

Найпопулярніші пісні:

1. As It Was – Гаррі Стайлз

2. Heat Waves – Glass Animals

3. Stay the Kid – Laroi

4. Me Porto Bonito – Bad Bunny feat. Chencho Corleone

5. Titi Me Preguntó – Bad Bunny

Найпопулярніші альбоми:

1. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

2. Harry's House – Гаррі Стайлз

3. Sour – Olivia Rodrigo

4. = by Ed Sheeran

5. Planet Her – Doja Cat

Найвірусніші виконавці:

1. Тейлор Свіфт

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. BTS

5. Лана Дель Рей

Найпопулярніші тексти:

1. Heat Waves – Glass Animals

2. Heather - Conan Gray

3. I Love You So – The Walters

4. Summertime Sadness – Лана Дель Рей

5. Somewhere Only We Know – Keane

Раніше повідомлялось, що Федоров закликав слухати українське, адже прослуховування російської музики – це зброя для армії окупантів.