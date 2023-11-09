росія оштрафувала три іноземні фірми на 15 мільйонів рублів за порушення зберігання даних

Серед оштрафованих – Spotify та Airbnb.

російський суд 9 листопада оштрафував три іноземні компанії на загальну суму 15 мільйонів рублів (163,200 доларів США) за "неодноразове недотримання закону про зберігання даних".

Про це повідомляє Reuters.

Американську компанію United Parcel Service оштрафували на 3 млн рублів, ринок житла Airbnb і стрімінговий сервіс Spotify – на однакову суму 6 млн рублів.

москва входить у конфлікт з іноземними компаніями з питань контенту, цензури, даних та місцевого представництва в рамках тліючої суперечки, яка загострилася після масштабного введення росією збройних сил в Україну в лютому 2022 року.

Зазначимо, що компанія Spotify повністю вийшла з російського ринку наступного місяця після повномасштабного нападу росії на Україну.