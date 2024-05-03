Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина повністю припинила торгівлю з Ізраїлем через війну у Секторі Гази – Bloomberg

03 травня 2024, 08:07
Туреччина повністю припинила торгівлю з Ізраїлем через війну у Секторі Гази – Bloomberg
Фото: aa.com.tr
Цей крок розширює впроваджені раніше обмеження на експорт до Ізраїлю.

Туреччина припинила будь-яку торгівлю із Ізраїлем, посилюючи і без того високу напруженість між колись близькими союзниками через війну в Газі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на два джерела серед турецьких посадовців.

Цей крок розширює впроваджені минулого місяця обмеження на експорт деяких турецьких товарів до Ізраїлю. У такий спосіб президент Реджеп Таїп Ердоган посилює критику єврейської держави та намагається консолідувати підтримку серед консервативних виборців вдома.

Анкара офіційно не оголосила про призупинення, так само невідомо і за яких умов торгівля відновиться.

За даними турецького статистичного інституту, у 2023 році товарообіг між країнами становив 6,8 мільярда доларів, з яких 76% становив турецький експорт.

"Це поведінка диктатора, який порушує інтереси турецького народу та бізнес-спільноти, ігноруючи міжнародні торгові угоди", — прокоментував дії Туреччини міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Він заявив, що ізраїльський уряд працюватиме над створенням негайних альтернатив для торгівлі з Туреччиною шляхом збільшення місцевого виробництва та пошуку інших постачальників.

Найбільше у 2023 році Туреччина експортувала до Ізраїлю заліза та сталі. Імпорт переважно складався з  продуктів переробки нафти.

Напередодні Туреччина оголосила про плани приєднатися до справи Південної Африки у вищому суді ООН як позивач, який звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду на території Палестини.

Ізраїль і Туреччина відновили дипломатичні відносини в серпні минулого року після десятиліття напруженості та шукали шляхи для розширення співпраці, доки Хамас не розпочав атаку на єврейську державу 7 жовтня, що спровокувало війну.

ІзраїльТуреччинаРеджеп Таїп Ердоганвійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється