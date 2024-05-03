Туреччина повністю припинила торгівлю з Ізраїлем через війну у Секторі Гази – Bloomberg

Цей крок розширює впроваджені раніше обмеження на експорт до Ізраїлю.

Туреччина припинила будь-яку торгівлю із Ізраїлем, посилюючи і без того високу напруженість між колись близькими союзниками через війну в Газі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на два джерела серед турецьких посадовців.

Цей крок розширює впроваджені минулого місяця обмеження на експорт деяких турецьких товарів до Ізраїлю. У такий спосіб президент Реджеп Таїп Ердоган посилює критику єврейської держави та намагається консолідувати підтримку серед консервативних виборців вдома.

Анкара офіційно не оголосила про призупинення, так само невідомо і за яких умов торгівля відновиться.

За даними турецького статистичного інституту, у 2023 році товарообіг між країнами становив 6,8 мільярда доларів, з яких 76% становив турецький експорт.

"Це поведінка диктатора, який порушує інтереси турецького народу та бізнес-спільноти, ігноруючи міжнародні торгові угоди", — прокоментував дії Туреччини міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Він заявив, що ізраїльський уряд працюватиме над створенням негайних альтернатив для торгівлі з Туреччиною шляхом збільшення місцевого виробництва та пошуку інших постачальників.

Найбільше у 2023 році Туреччина експортувала до Ізраїлю заліза та сталі. Імпорт переважно складався з продуктів переробки нафти.

Напередодні Туреччина оголосила про плани приєднатися до справи Південної Африки у вищому суді ООН як позивач, який звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду на території Палестини.

Ізраїль і Туреччина відновили дипломатичні відносини в серпні минулого року після десятиліття напруженості та шукали шляхи для розширення співпраці, доки Хамас не розпочав атаку на єврейську державу 7 жовтня, що спровокувало війну.