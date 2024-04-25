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ПОЛІТИКА

росія не виключає стагнації експорту СПГ у наступні 4 роки

25 квітня 2024, 09:07
росія не виключає стагнації експорту СПГ у наступні 4 роки
Вплинуть на це західні санкції.

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) з росії може стагнувати протягом наступних чотирьох років. 

Про це пише агентство Reuters з посиланням на сценарії, які у внутрішньому документі виклало Міністерство економіки рф.

За "консервативним" і "стресовим" сценаріями міністерства, виробництво СПГ буде залишатися на рівні 38,6 мільйона тонн щороку у 2025—2027 роках.

Базовий сценарій, найоптимістичніший, передбачає збільшення до 56,6 мільйона тонн у 2027 році з 33,3 мільйона у 2023 році.

Росія хоче забезпечити 20% світового ринку СПГ до 2030—2035 років, у порівнянні з приблизно 8% зараз, завдяки новим заводам, розташованим переважно в Арктиці.

Проте численні санкції Заходу створюють перешкоди, зокрема для нового проєкту Arctic LNG 2, який ще не експортував вантаж після попереднього початку виробництва в грудні.

Проєкт мав стати одним із найбільших подібних заводів у росії з кінцевою річною продуктивністю 19,8 мільйона тонн СПГ і 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату з трьох виробничих одиниць або ліній.

Однак зараз, як кажуть джерела Reuters, перетворення метану в рідину на заводі призупинили.

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