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Сіярто заявив про "не нашу" війну в Україні та злякався ескалації з рф

04 травня 2024, 13:55
Сіярто заявив про
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
За його словами, на Європу не нападали, тож не треба шукати шляхів залучення до війни в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що присутність військ НАТО в Україні означатиме початок третьої світової війни. Альянс нібито може перетнути "червону лінію".

Про це розповів головний дипломат Угорщини в ефірі французького телеканалу LCI.

Європейським політикам слід працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні. 

"Якщо в Україні опиняться європейські або американські солдати, це означатиме, що ми перетнули червону лінію, проведену НАТО. Якщо хоч одна країна-член НАТО відправить свої війська в Україну, це означатиме прямий конфлікт з Росією, а це означає третю світову війну. Хтось із нас цього хоче? Я – ні. Це не наша війна, бо ніхто не нападав на Європу. Це війна двох країн. Ескалація цього конфлікту дуже небезпечна", – заявив глава угорського МЗС.

 

війна в Україніросія-агресорПетер СіяртоНАТО

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