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НАТО недооцінило здатність кремля адаптуватися до ситуації - міністр оборони Литви

04 травня 2024, 16:19
НАТО недооцінило здатність кремля адаптуватися до ситуації - міністр оборони Литви
Фото: з вільного доступу
За словами Лаурінаса Кащюнаса, при спробі "зрозуміти противника" США та ЄС застосовували західний підхід та критерії в оцінці його стратегії.

"Відправною точкою" нового саміту НАТО має стати російська військова загроза.

Про це під час дискусії у вашингтонському аналітичному центрі заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, інформує LRT.

За його словами, Альянс "недооцінив здатність кремля адаптуватися до ситуації".

"москва, незважаючи на санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", - сказав політик.

На його думку, ця помилка та недооцінка виникла через те, що при спробі "зрозуміти противника — росію — США та Європа виходили з того, що застосовували західний підхід та критерії в оцінці її стратегії".

"Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом", який, за даними чиновника, може досягати 25 млн осіб, "робить росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким Альянсу доведеться протистояти найближчим часом", а тому країнам-союзникам "має багато чого змінити в роботі НАТО", - наголосив Кащюнас.

Зокрема, мова йде про кілька аспектів:

  • на "східному фланзі" настав "етап побудови гнучкішої системи реагування та стримування, яка потребує виділення більшої кількості повноважень регіональним силам Альянсу";
  • збільшення видатків на оборону до 2% — це лише нижня межа, і вона буде підвищена;
  • країнам НАТО доведеться серйозно "модернізувати та посилити свої ВПК";
  • необхідно почати "розглядати Україну як інструмент стримування агресії, спрямованої проти Європи та Заходу", а отже, як "елемент євроатлантичної безпеки та єдності";
  • вирішити питання про членство України в НАТО;
  • перестати розглядати протистояння з росією в парадигмі "ескалація-деескалація".

 

НАТОЛитвавійна в Україніросія-агресор

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