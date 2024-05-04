НАТО недооцінило здатність кремля адаптуватися до ситуації - міністр оборони Литви

За словами Лаурінаса Кащюнаса, при спробі "зрозуміти противника" США та ЄС застосовували західний підхід та критерії в оцінці його стратегії.

"Відправною точкою" нового саміту НАТО має стати російська військова загроза.

Про це під час дискусії у вашингтонському аналітичному центрі заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, інформує LRT.

За його словами, Альянс "недооцінив здатність кремля адаптуватися до ситуації".

"москва, незважаючи на санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", - сказав політик.

На його думку, ця помилка та недооцінка виникла через те, що при спробі "зрозуміти противника — росію — США та Європа виходили з того, що застосовували західний підхід та критерії в оцінці її стратегії".

"Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом", який, за даними чиновника, може досягати 25 млн осіб, "робить росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким Альянсу доведеться протистояти найближчим часом", а тому країнам-союзникам "має багато чого змінити в роботі НАТО", - наголосив Кащюнас.

Зокрема, мова йде про кілька аспектів: