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Ізраїль повідомив Штати про план евакуації людей з Рафаху перед початком зачистки від Хамасу - Politico

04 травня 2024, 12:51
Ізраїль повідомив Штати про план евакуації людей з Рафаху перед початком зачистки від Хамасу - Politico
Фото: з вільного доступу
У наземної операції Цахалу досі немає чітко визначеної дати.

 Ізраїль передав Сполученим Штатам та низці гуманітарних організацій план евакуації цивільного населення з міста Рафах, де планує провести зачистку від бойовиків Хамасу.

Про це пише видання Politico.

Відповідно до нього, близько 1,5 мільйона людей пропонують перемістити до Аль-Мавасі - невеликого населеного пункту на узбережжі Смуги Гази у південній її частині.

Разом з планом ізраїльський уряд нібито розповів Вашингтону, що планує проведення наземної операції "скоро", проте конкретна дата досі не пролунала.

Чиновники з адміністрації Джо Байдена стверджують, що документ, який потрапив до журналістів, не є фінальним. У Білому домі чекають на більше деталей та пояснень, зокрема щодо того, як саме розмістити таку велику кількість населення на відносно малій території. До того ж, Аль-Мавасі менш доступний для гуманітарних місій, які спрямовують до Гази життєво необхідні вантажі.  

війна в Україніросія-агресорІзраїльцахалХАМАС

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