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ПОЛІТИКА

Євродепутати звернулись до влади Австрії щодо діяльності Raiffeisen Bank у росії

25 квітня 2024, 13:41
Євродепутати звернулись до влади Австрії щодо діяльності Raiffeisen Bank у росії
Євродепутати висловили розчарування, що Raiffeisen, на відміну від інших західних банків, які скорочують або згортають присутність у росі, торік збільшив свій тамтешній персонал майже на 10 тисяч співробітників.

Група євродепутатів звернулася до влади Австрії з відкритим листом і висловила занепокоєння планами австрійського Raiffeisen Bank International набрати новий персонал у росії.

Текст листа у Twitter (X) оприлюднив литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.

Лист адресований канцлеру Австрії Карлу Негаммеру, міністру фінансів Магнусу Бруннеру та главі МЗС Александру Шалленбергу.

"Ми, члени Європарламенту, пишемо вам, щоб висловити своє глибоке занепокоєння щодо діяльності банку Raiffeisen у росії. Ми були шоковані нещодавніми повідомленнями, що банк планує її продовжувати і навіть розширювати шляхом найму понад 2 тисяч працівників", – йдеться у листі.

Євродепутати висловили розчарування, що Raiffeisen, на відміну від інших західних банків, які скорочують або згортають присутність у росі, торік збільшив свій тамтешній персонал майже на 10 тисяч співробітників.

"Через понад два роки загарбницької війни рф проти України Raiffeisen не дотримується обмежувальних заходів ЄС, в тому числі Австрії", – заявляють вони, додаючи, що діяльність боку в рф лише збільшує її матеріальні ресурси у війні проти України.

"Ми закликаємо вас, лідерів Австрії, заохотити Raiffeisen Bank International дотримуватися власних заяв і згортати свою діяльність в росії. Ми закликаємо вас забезпечити, що всі австрійські компанії дотримуються санкцій і не допомагають рф вести її невиправдану війну. Нагадуємо, що Україна, а не росія, поділяє наші демократичні цінності та ідеали і є кандидатом на вступ до нашого спільного Союзу", – йдеться у листі.

Нагадаємо, австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив сотні оголошень про вакансії в росії, які свідчать про амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.

санкціївійна в УкраїніRaiffeisen BankЄвродепутатиросія-агресор

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