Raiffeisen Bank анонсує плани розвитку в росії в десятках рекламних оголошень про роботу – FT

У банку призначили перевірку і заявили, що опинилися в "складній ситуації".

Австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив сотні оголошень про вакансії в росії, які свідчать про амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.

Такими є висновки видання Financial Times, яке знайшло понад 2400 оголошень про роботу, розміщених австрійським кредитором у росії з грудня, з яких майже 1500 стосуються управління продажами та обслуговування клієнтів.

В одному з оголошень йдеться про те, що "ключовими цілями банку є багаторазове розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів".

Ці оголошення суперечать неодноразовим заявам Raiffeisen про намір скоротити та продати свій бізнес у росії після рішення президента владіміра путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Два роки по тому банк є західним кредитором з найбільшими операціями в росії. Він перебуває під пильною увагою чиновників Міністерства фінансів США і зазнає тиску з боку Європейського центрального банку, який вимагає від нього вивести капітал із росії.

У Raiffeisen, до якого звернулися за коментарем, заявили, що після висновків FT головний виконавчий директор Йоганн Штробль розпорядився почати негайне розслідування.

Згідно зі звітом, наданим правлінням російської дочірньої компанії банку, реклама була випущена з використанням шаблонної інформації про банк та його амбіції в росії, яка "помилково не оновлювалася з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну".

"Скорочення російського бізнесу продовжиться у 2024 році. Райффайзен продовжує працювати над потенційною угодою, продажем або виділенням, що призведе до відокремлення Райффайзенбанку росії з групи. Ці оголошення про роботу не відображають заходів, вжитих банком для скорочення свого російського бізнесу, а також не відповідають майбутнім планам щодо нього", ‒ додали в Raiffeisen.

Керівники банку підкреслили, що вони опинилися в складній ситуації: прибутки, отримані в росії, не можуть бути виведені за кордон, а будь-який продаж їхнього бізнесу потребуватиме схвалення кремля. Водночас "банк повинен підтримувати свій бізнес у росії в робочому стані, щоб залучити покупця, не підтримуючи при цьому відкрито російську економіку воєнного часу".

Австрійський банк скоротив кредитування в росії і має намір продовжувати це робити: його кредитний портфель скоротився на 56% з початку 2022 року. Він також припинив усі кореспондентські відносини з іншими російськими банками.

У Raiffeisen заявили, що великий обсяг публікацій пов'язаний з проблемами утримання співробітників. Банку доводиться платити завищені зарплати і бонуси, щоб утримати співробітників відділу продажів, які зараз працюють неповний робочий день, але які, за інформацією банку, необхідні для продажу бізнесу.

Віденський кредитор також повідомив, що збільшення штату з 9 327 до 9 942 працівників за два роки відбулося в основному за рахунок розширення місцевого ІТ-відділу, який працював над створенням автономної ІТ-архітектури для банку напередодні потенційного продажу. Кількість співробітників, які працюють у відділі продажів, скоротилася з початку війни Росії проти України і продовжить скорочуватися, заявили в банку.

Нагадаємо, Україна закликала банківську групу Raiffeisen Bank International та інші австрійські компанії припинити вести бізнес в росії та не фінансувати війну. Проте банк досі продовжує роботу на тлі заяв про пошук варіантів виходу з російського ринку.