Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Угорщина та Словаччина оскаржують українське обмеження на транзит російської нафти

22 липня 2024, 17:39
Угорщина та Словаччина оскаржують українське обмеження на транзит російської нафти
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Оскільки Київ посилив санкції, російський "Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини.

Україна заборонила використовувати свою територію для транзиту російської нафти до Угорщини й Словаччини. Через це країни ініціювали цю консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Оскільки Київ посилив санкції, російський "Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини. Хоч обидві країни звільнені від застосування санкцій ЄС щодо транспортування нафти з рф, але нові українські санкції звели нанівець їхній імунітет від обмежень.

Угорщина отримувала 70% свого імпорту нафти з росії, і половину саме від "Лукойлу". Ця компанія постачає до Угорщини два мільйони тонн сирої нафти щороку.

Петер Сіярто заявив, що це "неприпустимий крок з боку України, яка хоче стати членом ЄС", мовляв, вона ставить під загрозу постачання сирої нафти до двох країн ЄС. І додав, що це нібито порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Угорський міністр назвав це рішення України "недружнім", зважаючи, що Київ отримує електроенергію від Угорщини.

Далі Петер Сіярто сказав, що "Україна завдала шкоди не російській економіці, а економіці ЄС", а європейська стратегія щодо України протягом останніх двох з половиною років "зазнала серйозного провалу".

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу оцінять, як реагувати на "мирні візити" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема до росії та Китаю. Також обговорять позицію Будапешта щодо ролі ЄС у війні в Україні.

УгорщинасанкціїСловаччинанафта рф

Останні матеріали

Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється