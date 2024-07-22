Угорщина та Словаччина оскаржують українське обмеження на транзит російської нафти

Оскільки Київ посилив санкції, російський "Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини.

Україна заборонила використовувати свою територію для транзиту російської нафти до Угорщини й Словаччини. Через це країни ініціювали цю консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Оскільки Київ посилив санкції, російський "Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини. Хоч обидві країни звільнені від застосування санкцій ЄС щодо транспортування нафти з рф, але нові українські санкції звели нанівець їхній імунітет від обмежень.

Угорщина отримувала 70% свого імпорту нафти з росії, і половину саме від "Лукойлу". Ця компанія постачає до Угорщини два мільйони тонн сирої нафти щороку.

Петер Сіярто заявив, що це "неприпустимий крок з боку України, яка хоче стати членом ЄС", мовляв, вона ставить під загрозу постачання сирої нафти до двох країн ЄС. І додав, що це нібито порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Угорський міністр назвав це рішення України "недружнім", зважаючи, що Київ отримує електроенергію від Угорщини.

Далі Петер Сіярто сказав, що "Україна завдала шкоди не російській економіці, а економіці ЄС", а європейська стратегія щодо України протягом останніх двох з половиною років "зазнала серйозного провалу".

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу оцінять, як реагувати на "мирні візити" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема до росії та Китаю. Також обговорять позицію Будапешта щодо ролі ЄС у війні в Україні.