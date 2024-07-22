Очільники МЗС країн-членів Євросоюзу обговорять позицію Угорщини щодо ролі ЄС у війні в Україні

Деякі країни-члени хотіли б, щоб Блок продемонстрував більш жорстку позицію щодо Угорщини.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу оцінять, як реагувати на "мирні візити" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема до росії та Китаю. Також обговорять позицію Будапешта щодо ролі ЄС у війні в Україні.

Про це передає Reuters слова голови європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Ми обговоримо те, що сталося, і позицію, яку зайняв угорський уряд", — заявив Боррель.

Серед ідей буде бойкот або зниження рівня участі міністрів у неформальній зустрічі в Будапешті наприкінці серпня, хоча між країнами існують розбіжності щодо користі від цього. Деякі країни-члени хотіли б, щоб Блок продемонстрував більш жорстку позицію щодо Угорщини, зазначає Reuters.

Після своїх вояжів Орбан розіслав свій "мирний план" щодо України лідерам ЄС. Згідно з ним Угорщина – єдина країна, яка може вести перемовини з кожною стороною.