ЄС оштрафував Apple і Meta на сотні мільйонів євро за порушення закону про конкуренцію
23 квітня 2025, 18:53
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Apple і Meta зобов'язані виконати рішення комісії протягом 60 днів, інакше їм загрожують періодичні штрафні виплати
Єврокомісія оштрафувала компанії Meta й Apple на €200 млн і €500 млн відповідно за порушення закону про цифрові ринки (DMA).
Про це йдеться в заяві ЄК.
Комісія встановила, що Apple обмежує право розробників застосунків, які поширюють їх через App Store, безплатно інформувати користувачів про альтернативні пропозиції поза межами магазину, скеровувати їх до них і дозволяти їх купівлю в обхід Apple. Підтвердити потребу таких обмежень компанія не змогла, тому ЄК зобов'язала усунути наявні заходи й більше таких не застосовувати.
Meta, за повідомленням ЄК, порушила зобов’язання DMA щодо надання споживачам вибору служби, яка використовує менше їхніх особистих даних. Як велика онлайн-платформа компанія за законом зобов’язана отримувати згоду користувача на об'єднання персональних даних із різних сервісів. Якщо він не погоджується, йому мають запропонувати менш персоналізовану альтернативу. У листопаді 2023 року Meta презентувала модель "Погодься або плати", яка давала змогу європейським користувачам Facebook та Instagram погодитися на персоналізовану рекламу або за гроші замовити послугу без реклами.
У ЄК вирішили, що ця модель не відповідає DMA, бо фактично не дає вибору користувачам і відмовляє в їхньому праві на вільну згоду на об'єднання персональних даних. І хоча в листопаді 2024 року Meta презентувала версію моделі безплатної персоналізованої реклами з нібито використанням меншої кількості особистих даних, комісія посилається на попередній "платний" період. Нова послуга поки проходить оцінку, і до неї штрафних стягнень зараз не застосовують.
Заявлені рішення Єврокомісії компанії зобов'язані виконати протягом 60 днів, інакше їм загрожують періодичні штрафні виплати, ідеться в релізі.