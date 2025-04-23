ЄС оштрафував Apple і Meta на сотні мільйонів євро за порушення закону про конкуренцію

Єврокомісія оштрафувала компанії Meta й Apple на €200 млн і €500 млн відповідно за порушення закону про цифрові ринки (DMA).

Комісія встановила, що Apple обмежує право розробників застосунків, які поширюють їх через App Store, безплатно інформувати користувачів про альтернативні пропозиції поза межами магазину, скеровувати їх до них і дозволяти їх купівлю в обхід Apple. Підтвердити потребу таких обмежень компанія не змогла, тому ЄК зобов'язала усунути наявні заходи й більше таких не застосовувати.

Meta, за повідомленням ЄК, порушила зобов’язання DMA щодо надання споживачам вибору служби, яка використовує менше їхніх особистих даних. Як велика онлайн-платформа компанія за законом зобов’язана отримувати згоду користувача на об'єднання персональних даних із різних сервісів. Якщо він не погоджується, йому мають запропонувати менш персоналізовану альтернативу. У листопаді 2023 року Meta презентувала модель "Погодься або плати", яка давала змогу європейським користувачам Facebook та Instagram погодитися на персоналізовану рекламу або за гроші замовити послугу без реклами.

У ЄК вирішили, що ця модель не відповідає DMA, бо фактично не дає вибору користувачам і відмовляє в їхньому праві на вільну згоду на об'єднання персональних даних. І хоча в листопаді 2024 року Meta презентувала версію моделі безплатної персоналізованої реклами з нібито використанням меншої кількості особистих даних, комісія посилається на попередній "платний" період. Нова послуга поки проходить оцінку, і до неї штрафних стягнень зараз не застосовують.

Заявлені рішення Єврокомісії компанії зобов'язані виконати протягом 60 днів, інакше їм загрожують періодичні штрафні виплати, ідеться в релізі.