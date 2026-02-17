Apple відмовляється від SIM-карт у iPhone 18 Pro заради великих батарей

З усім тим перехід на eSIM може викликати труднощі в регіонах, де ця технологія ще не так широко поширена.

Apple продовжує курс на відмову від фізичних SIM-карт у своїх преміальних смартфонах.

Згідно з даними TechManiacs, майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max вперше в серії вийдуть виключно у версії з підтримкою eSIM – без слота для пластикової карти.

Дане рішення дозволить звільнити місце всередині корпусу і встановити більш місткі батареї по всьому сімейству, а не тільки в американських версіях, як це було з iPhone 17 Pro.

За попередніми даними, iPhone 18 Pro Max може отримати акумулятор місткістю 5100-5200 мАг і більше – це помітний крок вперед у порівнянні з попередниками, хоча такі значення все ще поступаються найбільшим батареям у китайських флагманів.

Та ж доля чекає і на довгоочікуваний складаний iPhone Fold. Через супертонкий корпус в ньому просто не знайдеться місця для окремого слота, тому eSIM стане єдиним варіантом. Зростання автономності планується забезпечити за рахунок перенесення клавіші гучності на праву грань.

З усім тим перехід на eSIM може викликати труднощі в регіонах, де ця технологія ще не так широко поширена, і не виключено, що Apple буде враховувати особливості окремих ринків перед остаточним рішенням.