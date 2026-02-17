Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Apple відмовляється від SIM-карт у iPhone 18 Pro заради великих батарей

17 лютого 2026, 21:29
Apple відмовляється від SIM-карт у iPhone 18 Pro заради великих батарей
Фото: CNBC.com
З усім тим перехід на eSIM може викликати труднощі в регіонах, де ця технологія ще не так широко поширена.

Apple продовжує курс на відмову від фізичних SIM-карт у своїх преміальних смартфонах.

Згідно з даними TechManiacs, майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max вперше в серії вийдуть виключно у версії з підтримкою eSIM – без слота для пластикової карти.

Дане рішення дозволить звільнити місце всередині корпусу і встановити більш місткі батареї по всьому сімейству, а не тільки в американських версіях, як це було з iPhone 17 Pro.

За попередніми даними, iPhone 18 Pro Max може отримати акумулятор місткістю 5100-5200 мАг і більше – це помітний крок вперед у порівнянні з попередниками, хоча такі значення все ще поступаються найбільшим батареям у китайських флагманів.

Та ж доля чекає і на довгоочікуваний складаний iPhone Fold. Через супертонкий корпус в ньому просто не знайдеться місця для окремого слота, тому eSIM стане єдиним варіантом. Зростання автономності планується забезпечити за рахунок перенесення клавіші гучності на праву грань.

З усім тим перехід на eSIM може викликати труднощі в регіонах, де ця технологія ще не так широко поширена, і не виключено, що Apple буде враховувати особливості окремих ринків перед остаточним рішенням.

AppleSIMiPhone

Останні матеріали

Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється