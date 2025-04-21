Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер

Відомий американський історик, професор Університету Торонто Тімоті Снайдер розповідає, як команда Трампа готує ґрунт для терористичного акту в США. Він нагадує про призначення російських агентів Ґаббард та Патела керувати розвідкою та ФБР і їхні чистки кадрів. Розвідувальна й оборонна робота, спрямована на моніторинг російських диверсій всередині США, була згорнута, так само як і відстеження російських військових злочинів в Україні та публічна звітність про росію. За таких умов автор ставить питання: хто скористається з теракту в США, якщо кандидат на посаду прокурора в окрузі Колумбія – це медіазірка в росії?

Тридцять років тому я їхав фургоном через всю країну із західного узбережжя на схід. Я їхав обережно, і був здивований, коли мене зупинили патрульні. Коли я опустив вікно, щоб відповісти на кілька ввічливих запитань, я не знав, що Тімоті Маквей підірвав федеральну будівлю Мурра в Оклахома-Сіті, вбивши 168 людей і поранивши ще 684.

У наступні дні до цього жаху ставилися відповідно: як до атаки расистського, правого антиурядового терориста. Зараз я боюся, що через тридцять років подібний напад є дуже ймовірним, але матиме інший результат. Я не хочу, щоб ми були налякані більше, аніж слід. Проте я хочу, щоб ми були готові, щоб момент передбачуваного шоку не перетворився на довічне поневолення, якого можна було б уникнути.

Нинішня влада провокує терористичну атаку. Більшість людей, які керують відповідними відомствами, некомпетентні; кілька рівнів було вичищено в ході культурних війн; значна частина персоналу, що залишилася, подала у відставку, була звільнена або деморалізована; ресурси були відвернуті від запобігання терору; американців відволікають вигадками та хаосом; а потенційні нападники заохочуються.

І тому ми повинні подумати вже зараз про те, що буде після такої атаки. Маск, Трамп, Венс та інші спробують скористатися моментом, щоб скасувати залишки американських свобод. Дозвольте мені процитувати Урок 18 з книги "Про тиранію".

18. Будьте спокійні, коли приходить немислиме. Сучасна тиранія – це управління терором. Коли відбувається теракт, пам'ятайте, що авторитарні режими використовують такі події для консолідації влади. Раптова катастрофа, яка вимагає скасування системи стримувань і противаг, розпуску опозиційних партій, призупинення свободи слова, права на справедливий суд тощо, – це найстаріший трюк з гітлерівської книги. Не піддавайтеся на нього.

Всього за три місяці люди Трампа зробили немислиме набагато більш імовірним. Вони створили умови для тероризму, а отже, і для управління терором. Це відбувається на кількох рівнях.

Найбільш очевидно, що вони послабили служби, які виявляють терористичні загрози й запобігають терактам: ЦРУ, ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) і Агентство національної безпеки (АНБ). ЦРУ – це служба зовнішньої розвідки. ФБР – це федеральна поліція. АНБ, яке спеціалізується на криптографії та розвідці іноземних сигналів, є частиною Міністерства оборони. МВБ – це департамент в уряді, який об'єднує низку функцій від імміграційного контролю до надання допомоги при стихійних лихах та боротьби з тероризмом.

Загальне керівництво спецслужбами здійснює Тулсі Габбард, яка відома як апологет нині поваленого режиму Асада в Сирії та режиму путіна в росії. Директором ФБР є Каш Пател, автор дитячих книжок, які пропагують теорії змови, і одержувач платежів з джерел, пов'язаних з росією. Пател планує керувати агентством з Лас-Вегаса, де він проживає в будинку мегадонора-республіканця. Заступником директора ФБР є Ден Бонджіно – правий естрадний артист, який називав ФБР "невиправно корумпованим" і потурає теоріям змови щодо його спецагентів. Тепер він відволікає спецагентів ФБР від їхніх звичайних обов'язків, щоб служити особистими охоронцями. Міністерство внутрішньої безпеки очолила Крісті Ноем, якій бракує відповідного досвіду.

Ноем відзначилася тим, що позувала перед камерою, повною ув'язнених в Сальвадорі. Нацбезпека зосередилася на ефектних викраденнях за рахунок інших своїх місій. Її програми із запобігання тероризму були скорочені, і вона більше не веде базу даних про внутрішній тероризм. Як сказав один інсайдер: "Вібрація така: як використовувати DHS для переслідування мігрантів. Це і є вібрація, це єдина вібрація, немає ніякої іншої вібрації. Це дико – так, ніби решти департаменту не існує". Одержимість мігрантами означає, що місцеві правоохоронні органи по всій країні фактично федералізуються задля досягнення мети, яка, по суті, не має відношення до основних завдань. Це також полегшує життя терористам-початківцям.

АНБ входить до складу Міноборони, яке очолює Піт Гегсет, правий артист і борець за культуру. Він звільнив кваліфікованих людей і не в змозі утримати на роботі навіть своїх людей – тільки за один день він втратив чотирьох співробітників. "Провал" у верхівці Пентагону не обіцяє нічого доброго.

Нещодавно за дивних і тривожних обставин було змінено керівництво АНБ. Після зустрічі з конспірологом Лорою Лумер Трамп звільнив директора АНБ генерала Тімоті Хо та його заступницю Венді Ноубл. Це обезголовлення було частиною більшого набору звільнень, ініційованих Лумер. Вони відбуваються під час триваючої чистки військових керівників і чиновників з національної безпеки. З точки зору потенційних нападників, культурні війни означають вразливість.

Тим часом інші відомства Міноборони, які відіграють центральну роль у забезпеченні безпеки США у XXI столітті, такі як Оборонна цифрова служба, знищуються DOGE Ілона Маска. Варто замислитися над реакцією колишнього чиновника Пентагону: "Вони насправді не використовують ШІ, вони насправді не підвищують ефективність. Те, що вони роблять, – це руйнують все". Загалом, проникнення DOGE у федеральний уряд послабило його функції і, ймовірно, зробило критично важливі дані доступними для супротивників, які бажають нашкодити американцям.

Рядові співробітники критично важливих установ зазнають адміністративної ворожості та хаосу. Імена діючих співробітників ЦРУ були надіслані у відкритих листах до Білого дому, а також у чаті Signal, в якому брав участь журналіст. Співробітників ЦРУ закликали достроково вийти на пенсію. Співробітники ЦРУ, які отримали роботу за принципом різноманітності, були звільнені (наразі це заблоковано суддею).

Подібних знущань зазнали й спеціальні агенти ФБР. На вищих посадових осіб ФБР чинився тиск, щоб вони подали у відставку, і вони це зробили. Маск-Трамп переслідує спецагентів ФБР, які вели операції щодо тих, хто штурмував Капітолій 6 січня 2021 року. Патель пропонує, щоб спецагентів готувала компанія, що базується в Лас-Вегасі та спеціалізується на просуванні комерційних боїв. Відправлення спецагентів ФБР до Невади для імітації "Бійцівського клубу" для особистого задоволення Пателя не убезпечить американців.

Люди Маска-Трампа керують нацбезпекою, розвідкою та правоохоронними органами як телешоу. Вся операція з примусового відправлення мігрантів до сальвадорського концтабору була побудована на брехні. Справа не лише в тому, що Кілмар Абрего Гарсія був помилково затриманий. Все це було зроблено для телебачення. Сенс полягав у створенні фашистських відеороликів. Але це медіа-стратегія, покликана залякати американців. А медіа-стратегія не зупиняє справжніх терористів. Вона їх провокує.

Тероризм – це реальний ризик у реальному світі. Постійне використання цього слова для позначення нереальних загроз створює нереальність. А нереальність всередині ключових інституцій погіршує їхню спроможність. Служби безпеки, навчені виконувати політичні вказівки щодо уявних загроз, не розслідують реальні загрози. Вигадки небезпечні. Розглядати викрадення адміністрацією законного постійного резидента як героїчний захист від терору не тільки брехливо і неконституційно, але й небезпечно.

Більше того, Маск-Трамп виставляють США вразливими. Американці, які перебувають під впливом харизми Трампа чи Маска, можуть уявити, що вони демонструють силу. Але це не так. Для потенційних терористів ми виглядаємо нестабільними й слабкими. Навіть, здавалося б, не пов'язані між собою політики – такі, як сприяння іноземній дезінформації, знищення захисту навколишнього середовища, скасування прогнозів погоди, припинення перевірок харчових продуктів і скасування контролю над хворобами – полегшують життя терористам і відкривають шляхи для атак. Розвалюючи уряд, руйнуючи економіку і розділяючи населення, Маск і Трамп привертають увагу людей найгіршого ґатунку, які бажають завдати шкоди американцям.

Хто ці люди? Три можливі групи виконавців великого терористичного нападу в США: місцеві праві націоналісти або білі супрематисти ("внутрішні насильницькі екстремісти"), ісламісти та росіяни.

Більшість тероризму в США є внутрішнім, і більша частина внутрішнього терору походить від ультраправих. Нещодавно ми стали свідками серії вбивств, скоєних білими расистами. Коді Балмер, який хотів убити губернатора Пенсильванії (демократа, єврея), написав, що "прихильники Байдена не повинні існувати".

Може здатися суперечливим, що ультраправі здійснюватимуть терористичні акти за Трампа, але це вже стало нормою, і є вагомі підстави очікувати гіршого. Маск просуває тезу про те, що держслужбовці заслуговують кари. Найбільш смертоносний внутрішній теракт в історії США – вибух бомби Маквея, був спрямований проти федеральних службовців. Праві терористи можуть повірити, що терор – це те, чого хоче Трамп. Підозрюваний у нещодавній масовій стрілянині у Флориді "підтримував програму Трампа і часто пропагував цінності білої раси", за словами людини, яка регулярно з ним зустрічалася. Трамп давно практикує стохастичне насильство. Його помилування злочинців 6 січня заохочує терор обіцянкою прощення. Патель просував запис, на якому злочинці 6 січня співають національний гімн. Така культура мучеництва робить більш ймовірними нові вбивства.

Існує й інший сценарій. Ультраправі рухи можуть розділитися, і більш нетерплячі розлютяться на тих, кого вони вважають скомпрометованими. Це урок з історії фашизму. Деякі прихильники Трампа будуть розчаровані в ньому. Замах на Трампа здійснив той, чиї пости в соціальних мережах передавали ненависть до євреїв та іммігрантів. Тепер Бонджіно доводиться боротися з шанувальниками його шоу, які вважають, що злочинці 6 січня повинні керувати ФБР.

Федеральна будівля Мурра, Оклахома-Сіті, 19 квітня 1995 року.

І ми втратили пильність. Навіть у найкращі часи ФБР, як правило, було важко сформулювати центральну роль внутрішнього правого тероризму. Тепер ризик заперечується. Високопосадовці Маска-Трампа, як правило, поділяють погляди правих націоналістів, що робить менш імовірним, що вони будуть розглядатися як загроза. Під керівництвом Пателя ФБР депріоритизує цей важливий напрямок розслідування. Відповідно до його та Ноем пріоритетів, агенти ФБР були відсторонені від внутрішнього тероризму. Поки що головною "терористичною" загрозою Трамп-Маск бачить протестувальників перед дилерськими центрами Tesla. Відволікання уваги на парковки не убезпечить американців.

Маск-Трамп також генерують сценарії ісламістського терору. Мотивацією для ісламських терористів є суперечки за території на Близькому Сході. Адміністрація Трампа виступає за етнічну чистку всього (вцілілого) населення Гази. Збройні сили США також обстрілюють Ємен з оголошеною метою "знищення" хуситів, які перебувають при владі. У чаті групи Signal високопоставлені чиновники з національної безпеки раділи (за допомогою смайликів) удару, в результаті якого зруйнувалася будівля. Здається незрозумілим, чи врахував Маск-Трамп пов'язаний з цим терористичний ризик.

росія зараз становить таку небезпеку, якої не було раніше. Вона має спеціальні підрозділи, які здійснюють акти руйнування за кордоном, такі як вбивства і диверсії. За останні три роки ці операції активізувалися всередині Європи та включають підриви військових об'єктів. росія також платить людям всередині інших країн за здійснення актів терору і саботажу. росія роками здійснює кібератаки всередині США.

До Маска-Трампа США прискіпливо ставилися до росії як до можливого джерела іноземного терору. Тепер росія представлена як союзник, а путін – як друг; розвідувальна і оборонна робота, спрямована на моніторинг російських диверсій всередині США, була згорнута, так само як і відстеження російських військових злочинів в Україні та публічна звітність про росію. Директорка національної розвідки Габбард раціоналізує російську агресію. Директор ФБР Пател завдячує своїй кар'єрі заявою про те, що люди, які (правдиво) говорять про російські операції на території США, здійснюють містифікацію. Кандидат Трампа на посаду окружного прокурора Вашингтона є медіа-зіркою в росії.

Все це виходить за межі найсміливіших мрій Кремля. путінізм, який демонструє федеральний уряд, створює атмосферу, в якій російська операція всередині США була б набагато простішою. Неважко зрозуміти, що виграла б росія від терористичної атаки під чужим прапором на американській території. Москва прагнула б послабити США, викликавши відповідну реакцію з боку Маска-Трампа, яка б влаштовувала росію. Змусити Трампа звинуватити своїх ворогів у тому, що насправді було російською атакою, – в інтересах рф.

Можливі й інші актори, окрім цих трьох. Проте я боюся, що ми стали набагато вразливішими, ніж були три місяці тому. І будь-яка велика атака, незалежно від походження, призведе до такого ж управління терором. Люди в Білому домі не мають навичок управління, але вони мають навички розваг. Вони намагатимуться перетворити себе з лиходіїв на героїв, і в процесі розваг зруйнувати республіку. Будь ласка, зробіть мені поблажку, якщо я попрошу вас ще раз подумати над Уроком 18.

18. Будьте спокійні, коли приходить немислиме. Сучасна тиранія – це управління терором. Коли відбувається теракт, пам'ятайте, що авторитарні режими використовують такі події для консолідації влади. Раптова катастрофа, яка вимагає скасування системи стримувань і противаг, розпуску опозиційних партій, призупинення свободи слова, права на справедливий суд тощо, – це найстаріший трюк з гітлерівської книги. Не піддавайтеся на нього.

Цей урок випливає з двох сумнозвісних прикладів ХХ століття: пожежа Рейхстагу в Німеччині в 1933 році, яку Гітлер використав для оголошення надзвичайного стану, і вбивство Кірова в СРСР у 1934 році, яке Сталін використав як привід для розширення терору. В обох випадках ми пам'ятаємо реакцію, а не саму подію.

Хотілося б, щоб терористичні атаки були моментом, коли уряду можна було б довіряти. Але спокуса для будь-якого уряду полягає в тому, щоб спрямувати шок у зручному для себе напрямку. А для нас спокуса полягає у тому, щоб уявити, що наші лідери будуть на висоті. Після 11 вересня я слухав звернення президента Буша до нації, сидячи у своєму пікапі на під'їзній дорозі біля будинку мого друга. Хоча моя власна політика була зовсім іншою, я пам'ятаю, як мене охопило бажання вірити в те, що він зробить правильні речі. Я не дозволяв собі вірити в щось подібне, але я пам'ятаю це відчуття: і це той потяг, якому ми не можемо дозволити взяти гору над нами.

Наш нинішній уряд був би останнім, хто встояв би перед спокусою експлуатувати терор. Боюся, що Маск-Трамп не зроблять жодних спроб затримати відповідальних осіб, особливо якщо це будуть американці чи росіяни, якщо взагалі робитимуть такі спроби. Вони можуть звинуватити Демократичну партію, або американців, яких вони ненавидять з інших причин, або опозицію в цілому, або канадців, або українців, або інших європейців. Вони, ймовірно, намагатимуться покласти край американській республіці.

Саме тоді настає критичний момент, коли ми повинні запобігти цьому.

Я не люблю описувати цей ланцюг подій. Але єдиний спосіб розірвати цей ланцюг – це побачити його ланки. І коли ми можемо уявити, що самі можемо розірвати ці ланки та як саме, ми також можемо уявити себе більш вільними.

Історія вчить нас, як використовуються терористичні атаки. Наша перевага в тому, що ми знаємо цю історію, і тому реагуємо розумно. Не давайте нинішньому режиму презумпції невинуватості після того, як він допустив терористичну атаку на американській землі. Ставтеся скептично до його розповідей про те, хто винен. Наполягайте на тому, щоб Маск-Трамп взяли на себе відповідальність. Треба розуміти, що свобода – це перша умова безпеки. Теракт – це не привід для того, щоб у чомусь поступатися цьому режиму. Навпаки: такий провал Маска-Трампа стане ще однією причиною, і дуже вагомою, щоб чинити опір.

Протягом всієї історії байдужість і некомпетентність уряду, що призводить до загибелі цивільних осіб, розглядалася як привід для протесту.

У дореволюційній Франції XVIII століття декадентські правителі говорили "après nous, le déluge" – "після нас хоч потоп". Ми зовсім не дбаємо про наслідки наших дій; ми тут для того, щоб отримувати прибуток, поки можемо. Це позиція Маска, Трампа та інших. Вони роблять це для себе, провокуючи на цьому шляху катастрофи для решти з нас.

За кілька днів до того, як почався цей драйв, я закінчив свою докторську дисертацію про революції, засновану на дослідженнях у посткомуністичній Польщі. Одним з моїх наукових керівників був британський історик Тімоті Гартон Еш. Розглядаючи завдання нового демократичного уряду Польщі, він перевернув формулу французької королівської влади, написавши "après le deluge, nous". Після потопу залишаємося ми. Катастрофа, яку приніс декадент, є частиною історії. Але це не висновок. Важливо те, що ми робимо далі.

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