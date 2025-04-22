Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла, де поділився думками про так зване припинення вогню путіна. Загалом минулого тижня росіяни намагалися атакувати по всіх фронтах і майже скрізь зазнавали величезних втрат в техніці та людях. Окремо Дональд Гілл розглянув ситуацію з російською економікою: прогнози невтішні.

Вступ Тома Купера. Перш ніж хтось запитає: ні, не звернув уваги на перемир'я Пуддінга. Та й навіщо?

Мені вже навіть не шкода про це говорити: я вважаю кожного, хто це зробив, гм... наївним (я намагаюся бути дипломатичним і тому не вживаю деяких набагато різкіших виразів)... або принаймні настільки досвідченим в розумінні (і, у випадку журналістів, у поясненні) сучасної політики, наскільки багато людей все ще голосують за кольором тієї чи іншої політичної партії або за кольором очей різних політиків – і тоді (і досі) впевнені, що все зазнає глибинних змін...

Це проста математика: ніщо не виникає з нічого, і тому очікувати, що політики (і політичні партії), які вже десятиліттями зарекомендували себе корумпованими й некомпетентними базіками, зроблять щось інше зараз... це все одно, що очікувати від Пуддінга, що він скаже правду.

До того ж, мета Пуддінга кришталево ясна. Кінець України. Зараз навіть горобцям на моєму даху очевидно, що він готовий загарбати все, що є в його розпорядженні, зруйнувати всю росію, щоб досягти цієї мети. А оскільки всі інші нездари, які називають себе політиками й керівниками, роблять або занадто мало, або взагалі нічого не роблять, щоб його зупинити, або навіть не забезпечують підтримки України, у нього немає причин зупинятися. "Все йде за планом".

Тому, шановний читачу, майте на увазі, що в наш час це вже навіть не норма, а правило: політики весь час брешуть, заявляють про великі речі, а на ділі нічого не роблять, а якщо й роблять, то з точністю до навпаки.

Інакше кажучи: у політиці не буває ні різдвяних, ні великодніх див. Єдине, що може спрацювати – це належне інформування перед тим, як віддати свій голос. Якщо ви ще цього не зрозуміли, і з доброї волі: мені вас навіть не шкода.

Курська область. ЗСУ визначили 112-ту і 448-му ракетні бригади як підрозділи, відповідальні за ракетний обстріл Сум у Вербну неділю. Вони атакували 448-му 30-41 безпілотниками в районі Клюкви, що за 10 км на схід від Курська. Руйнування все ще оцінюються, але в російському звіті йдеться про те, що, хоча бригада велика і лише її частина перебувала у Курській області, вона зазнала значних втрат.

Казарми 448-ї ракетної бригади, в яких влучили безпілотники.

Протягом двох днів 112-ту ракетну бригаду атакували в Івановому, за 800 км від України. У повідомленні в Twitter йдеться про 12 загиблих, але інші джерела не згадують про жодні жертви. Кілька супутникових знімків низької роздільної здатності й фотографії удару.

Крім того, за останні чотири-п'ять тижнів українці уразили близько 20-ти гармат "Коксан" (самохідних гармат М-1978 "Коксан" калібру 170 мм, які виробляються у Північній Кореї і продаються в росію з минулого року) і вивели з ладу щонайменше шість, а найімовірніше, сім або вісім із них.

ПСУ повільно розширює свої можливості нанесення наземних ударів (як пояснювалося торік, це займає певний час, оскільки він потрібен для підготовки пілотів до початкового оперативного рівня, який зазвичай пов'язаний з операціями з протиповітряної оборони вдень; потім до більш складних операцій, таких як протиповітряна оборона вночі, а тоді до найскладніших з усіх, як-от ударні операції вночі). Між іншим, саме по цьому понтонному мосту був нанесений український авіаудар.

82-га бригада вражає цілі в Гуєвому і знищує один БТР і два гольф-кари на північ від селища.

Українські та російські війська вели бої за монастир, який знаходився за 800 м від кордону, до того, як росія взяла його під свій контроль.

Бєлгородська область. Обидві сторони завдають авіаударів, застосовують ударні БПЛА та артилерію, намагаючись ізолювати поле бою і не допустити постачання та заміну на лінію фронту. Десять знищених транспортних засобів – це лише деякі з результатів спроб України відрізати росіян. У дописі йдеться про те, що з моменту зйомки відео було знищено ще більше. росіяни використовували повітряні удари, щоб спробувати ізолювати українців. Вони також використовували безпілотники, звичайну артилерію та реактивну артилерію.

росія і Україна намагаються зупинити постачання і підкріплення один одному. Відкриті джерела повідомляють лише про деякі атаки – й то, лише ті, що відбуваються на території України.

Вовчанськ. На росіян, які намагаються перетнути пустир, полюють безпілотники.

Куп'янськ. На схід від Дворічної було знищено дві БМП, а на південь від Загризового було багато російських артилерійських обстрілів, але жодна територія не перейшла з рук в руки. Піхоти не вистачає, щоб захистити всю територію, тому Україна тримає в небі БПЛА для постійного спостереження. Коли помічають рух, то використовують безпілотники, а іноді й артилерію для обстрілу атакуючих сил. Якщо групам з 2-3 російських піхотинців вдається прорватися до слабко утримуваних ліній оборони, то на їхнє знищення висилаються невеликі українські підрозділи. Без можливості контратакувати оборонні лінії не можуть триматися вічно. Через такі зусилля лінії не просунулися.

російський танк обстрілює українські позиції на південь від Лозової. На північ від села знищено російський танк.

На честь припинення вогню Пуддінга росіяни бомбардують будівлю в Куп'янську.

Терни. З усього свого плацдарму на річці Жеребець росіяни вислали вперед невеликі групи піхоти, щоб спробувати подолати українську безпілотну оборону, але Україна вбила багато з них. Ті, що досягли українських ліній оборони, були знищені. Хоча, знову ж таки, якщо ваша оборонна позиція не дозволяє вам спостерігати за просуванням ворога і відбивати його, це не найкраща позиція.

У той час як росіяни обстрілюють західне Нове, Україна використовує безпілотники у східному Новому.

Український танк і БТР були атаковані БПЛА в Тернах. росіяни застосували високоточний артилерійський снаряд по будівлі в Торському і заявили, що вона була зайнята командою безпілотників. Вони кажуть, що багато будівель, які вони обстрілюють, зайняті командами БПЛА.

Сіверськ. У лісах на північ від Сіверська український патруль застає зненацька російського солдата, який перебуває в ізоляції. Коли він відмовляється здатися, бразильський доброволець (бразильці служать у батальйоні іноземних добровольців, приписаному до 66-ї механізованої бригади) вбиває його.

Скупчення російських загиблих під час великих штурмів – не рідкість. Це місце знаходиться перед кар'єром біля Білогорівки. росіянам вдалося захопити кар'єр і терикон. Полк безпілотників К2 – одна з багатьох причин, чому українська оборона Сіверська була такою ефективною.

російські атаки на південь від Сіверська зустріла 10-та гірсько-штурмова бригада.

Часів Яр. 5-та штурмова та 93-тя механізована бригади були атаковані п'ятьма хвилями росіян. Дев'ять російських автомобілів було знищено, чотири пошкоджено та багато піхоти було вбито. росія підтримала ці атаки ще одним термобаричним шквалом.

російське зведення: "Богданівка: ми заховалися на заході. Буквально на кістках сиділи. Через пару хвилин перший FPV-дрон. Вони прилітають, і хто не встиг залягти, це 200. Нас просто ріжуть, але ми не йдемо. Не через героїзм, просто нікуди йти".

Початковим призначенням літаків у Першій світовій війні була розвідка. Винищувачі еволюціонували, щоб знищувати й захищати літаки-розвідники. Безпілотники також еволюціонували, але розвідка все ще залишається першочерговим завданням, і за 40 км на захід від Часового Яру була помічена реактивна система залпового вогню HIMARS. Якщо ціль виявлена і зброя знаходиться в зоні досяжності, то вона може бути знищена.

Торецьк. Батальйон української президентської бригади атакує різні російські об'єкти в Торецьку за допомогою БПЛА. російські позиції в центрі міста вражають бомби й безпілотники. Українські позиції обстрілюють ракетами, після чого відбувається російський штурм на північ від Дружби.

За 2200 м на захід від Олександрополя українські позиції обстрілюють і штурмують, а деякі українці здаються в полон. Бліндажі забезпечують захист від снарядів і, залежно від того, як вони побудовані, від дронів. Але якщо ви не можете спостерігати за ворожими силами, які наближаються до бліндажа, і не можете їх знищити, то вони стають могилою. Якби українці мали хоч якусь можливість дати відсіч, їхнім єдиним шансом протистояти російській піхоті була б боротьба з окопів.

Це відео російського штурму, про який згадувалося минулого тижня: він проїхав 6 км без підтримки, перш ніж був знищений.

Дрон пролітає крізь ракетний обстріл у Торецьку.

Покровськ. Масштабний штурм 14-ї бригади НГУ "Червона калина" призвів до знищення 24-х бронемашин, 99-ти мотоциклів, двох вантажівок і загибелі 229-ти російських піхотинців, що задокументовано. Міни постійно скидаються безпілотниками, але після того, як було виявлено рух російських військ, їх почали скидати більше на очікуваних підступах, особливо на обмеженій місцевості, наприклад на дорозі між деревами.

росіяни встановили броню з боків і зверху локомотива, тому 152-га бригада знищила його знизу.

російське зведення: "Покровськ: ми поки що тримаємося. У них є БПЛА, артилерія, все як годиться. Це солоне пекло. Артилерія працює, потім прилітає ще, за тими, хто не встиг. Наші безпілотники хоч щось фіксують. Зачистили шматок Котлиного. Заплава прямо під носом. Ми її бачимо, майже нюхаємо. Залишилося тільки не загинути, щоб її взяти". російське зведення: "Піщане, Шевченко, Лисівка: Піщане – гниль. Шевченко – м'ясо. Всередині села йде бій, як у пеклі. Лисівка... Тиша. Але така тиша, що аж зуби болять. Північ позаду, південь порожній. Здається, навіть птахи сюди не прилітають. Кожен звук, ніби вони прийшли за тобою".

російське зведення: "Новопавлівський напрямок. Зайшли на схід від Котлярівки. Думали, що зараз підемо вперед. Та ні, не вийшло. Як тільки пішли на штурм, нас зустріли, як собак. Артилерія, безпілотники, вогонь звідусіль. Ми притиснулися до околиці й усе, почалася м'ясорубка. Хтось кричав, когось рвало, хтось вже не кричав, бо лежав. А бій не вщухав. Ми трималися, як тварини. Тому що виходу не було. Або туди, або в землю".

Андріївка. Під Андріївкою військовослужбовець 46-ї аеромобільної бригади висмикує чеку з гранати, коли поруч із ним приземляється російська граната. росія змогла закріпитися в Розливі й просунутися на 1-2 км по широкому фронту.

Комар. росіяни вдарили у Вільному Полі під час ротації українського підрозділу, а потім провели атаку на квадроциклах у напрямку Шевченка.

Пізніше вони розпочали операцію із залученням 24-х одиниць техніки. Штурм був запланований на 14 квітня, але 13-го з'явився генерал, який наказав провести артилерійський обстріл за лінією фронту й відправив техніку в атаку. 31-ша бригада та 17-та Полтавська бригада знищили частину техніки ще до того, як вона наблизилася до лінії фронту в Новосілці на відстань до одного кілометра. Інші машини були знищені ще до того, як досягли Бурлацького. Щонайменше одна російська машина досягла околиць Шевченка. З трьох танків, 18-ти БМП, МТ-ЛБ і 41-го мотоцикла підтверджено знищення двох БМП і МТ-ЛБ, а більшість інших бронемашин і мотоциклів, за повідомленнями, щонайменше пошкоджені.

російську техніку атакували між Бурлацьким і Скудним.

Боротьба за Дніпроенергію була важкою, і місцина кілька разів переходила з рук в руки.

Запоріжжя. російський штурм 12-ти бронемашин був описаний як проба, яка закінчилася погано. Це гарна ілюстрація того, чому важливі часті тактичні передислокації: росіяни весь час обережно розвідують ворожі позиції. Але вони не можуть постійно тримати ситуацію під контролем. Отже, якщо вони знайшли "хорошу" потенційну точку для атаки, але на їхньому шляху "раптово" з'являється нова позиція... справи швидко закінчуються погано для росіян.

У цьому випадку за розвідкою послідувала атака, яка включала не менше 43-х бронемашин, десяти гольф-карів і 320-ти солдатів, які наблизилися до сіл П'ятихатки, Степове, Лобкове і Малі Щербаки. Українські розвідувальні БПЛА помітили їх завчасно, і три машини були знищені вже за 8 км від лінії фронту. Інші були знищені, коли впродовжували просуватися. Через 2,5 години було втрачено 29 автомобілів, всі три танки й 140 військовослужбовців. За всю свою розвідку й за всі свої втрати росіяни не отримали абсолютно нічого взамін.

Багато цілей на окупованих територіях уражаються завдяки інформації, яку надають учасники опору. Цей авіаудар був нанесений по росіянах в Інженерному, що за 8 км на захід від Пологів.

Херсонщина. Україна знищила дві машини РЕБ, обидві – "Борисоглєбськ-2".

У таких випадках, будь ласка, зверніть увагу: не має значення, скільки коштує виготовлення таких систем РЕБ. росіяни готові заплатити будь-яку ціну. Важливо те, що такі системи російської розробки значною мірою базуються на (навіть можливі завдяки) західній електроніці. Тому ціна такої втрати не має значення. Важливо те, що росіяни мають дедалі більші проблеми з отриманням електроніки, необхідної для створення нових борисоглєбських і подібних систем, і що якщо вони її отримують, то часто змушені платити в десять, а то й у 20 разів більше, ніж зазвичай.

За 500 метрів від Дніпра Україна бомбардує будівлю в Любимівці.

росія. На тлі оголошень Пуддінга про припинення вогню і безперервних розмов Заходу про мир кількість росіян, які підписують військові контракти, є рекордно високою, оскільки люди хочуть отримати бонус за призов до закінчення війни. За перші десять днів кожного місяця в москві в січні було підписано 341 контракт, у лютому – 503, у березні – 499, а в квітні – 993. москва і Санкт-Петербург мають найнижче представництво в армії. 6 300 осіб у російській столиці підписали контракти від початку цього року.

В економіці росії працювало 10,5 мільйона іммігрантів, але їм все ще не вистачає 4,8 мільйона робітників, тому будь-яка втрата працівників є значною. Вони депортували 40 тисяч осіб у 2023 році й 80 тисяч у 2024-му, і є нові закони, які полегшують депортацію іммігрантів. Незважаючи на те, що росія потребує працівників, іммігрантам надали вибір: депортація або вступ до армії. З 30 тисяч вихідців із Центральної Азії, які отримали російське громадянство, 10 тисяч були примусово мобілізовані в армію. Закони, зростання упереджень і загроза військової служби можуть призвести до того, що деякі мігранти виїдуть, але дуже багато з них залежать від роботи в росії. Населення Таджикистану становить 10,8 млн осіб. 51% його ВВП надходить від заробітчан, які надсилають гроші додому. Якби всі 800 тисяч робітників з Таджикистану виїхали з росії, країна була б економічно спустошена.

Висока вартість кредитів для бізнесу означає низький прибуток від продажів. Відсутність витрат на інфраструктуру означає, що компанії, які надають інфраструктуру, не отримують прибутку від продажів. Лікарні за межами московської області не будуються, а 160 лікарень були закриті. У цьому звіті розповідається про вартість ведення бізнесу з урядом.

росія витрачає більше грошей, ніж отримує. У неї є вибір: скоротити витрати (військові та/або цивільні соціальні програми) або збільшити борг. Оскільки війна є пріоритетнішою за добробут цивільного населення, цілком ймовірно, що страждання цивільних у вигляді високих цін, зниження рівня охорони здоров'я та погіршення стану інфраструктури продовжуватимуть зростати, особливо з огляду на те, що 80% закупівель зброї у 2025 році вже оплачено. Третина російського бюджету залежить від доходів від продажу нафти й газу, і бюджет базувався на барелі нафти вартістю 70 доларів. З падінням ціни на нафту рівень страждань цивільних мешканців зростатиме.

Ще січнева доповідь про стан російської економіки. У плані до 2050 року очікується, що експорт нафти впаде на 70%, експорт газу зросте в 3-5 разів, а експорт вугілля збільшиться з 207 млн тонн до 295-350 млн тонн.

Цифри, що відображають нещодавнє падіння цін на нафту, не були враховані в цих графіках, тому поточна й прогнозована ситуація з доходами росії має тенденцію до погіршення.

Загальний рівень доходів за січень-березень 2025 року склав 4%. Якщо розбити його по місяцях, то в січні він становив 11%, у лютому – 2%, а в березні – 0%. В ідеалі цей показник треба було б загнати в мінус і тримати його там.

Третина доходів росії припадає на нафту і газ. Ціни на нафту впали в лютому і березні, перш ніж ОПЕК почала видобувати більше нафти, і попит на неї впаде через тарифну війну Трампа. Оскільки гроші зосереджені на витратах на оборону, дефіцит робочої сили, високі відсотки за кредитами й скорочення витрат на соціальні проєкти пригнічують зростання в цивільному секторі.

Державний борг зростає через брак доходів та військові витрати. Зростання боргу призводить до зростання інфляції, що збільшує витрати на виплату боргу.

8% російських доходів використовуються для виплати відсотків за кредитами, що фінансують борг. росія субсидує бізнес та іпотечні кредити, тому справжня вартість становить 13% доходів. Коли доходи зменшуються, вартість виплат за боргом зростає, і не лише через збільшення боргу, але й через зростання інфляції.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3