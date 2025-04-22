Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico

Європейська редакція Politico аналізує, хто може зайняти вакантне місце Папи Римського серед кардиналів: є претенденти з Італії, Філліпін, Гани, Угорщини… І хоча Politico не називає українського кардинала з Австралії серед претендентів, британське видання The Week вважає, що попри свій молодий вік він теж у списку.

Чи повернуть італійці собі папство? Чи настав час для першого африканця в сучасну епоху? Такі питання задає європейська редакція Politico, зазначаючи, що найближчими тижнями збереться конклав для обрання нового понтифіка.

За словами видання, обрання нового лідера Католицької Церкви – процес, який може виявитися вирішальним для закріплення або скасування реформаторської спадщини аргентинця. Очікується, що процедура розпочнеться через два-три тижні після похорону Папи, коли Колегія кардиналів збереться у Сікстинській капелі Ватикану, щоб розпочати дуже таємний процес обрання нового Папи. Теоретично будь-який хрещений чоловік-католик може претендувати на папство, але протягом останніх 700 років Папа завжди обирався з числа кардиналів.

Заздалегідь визначити переможця непросто. Politico зауважує, що під час останнього конклаву в 2013 році кардинал Хорхе Бергольйо не був фаворитом на наступництво Папи Бенедикта XVI. Проте він став Папою Франциском після 24 годин і п'яти раундів голосування.

Букмекери та ватиканські оглядачі вже почали висловлювати припущення щодо потенційних наступників, коли здоров'я понтифіка погіршилося. Ставки на обрання нового Папи незвично високі. Наступний понтифік успадкує глибоко розділену Церкву, яка бореться з ідеологічною напругою щодо таких питань, як включення ЛГБТК+ та зловживання з боку духовенства, а також маневрує у швидко змінюваному геополітичному ландшафті, роздертому територіальними та культурними конфліктами.

Politico пропонує перелік імен, які ймовірно, будуть на слуху найближчими тижнями.

Повернення італійців

Чи настав час для італійців повернути собі папство? Видання нагадує, що з 266 пап 217 походять з Італії, але останні троє прийшли з-за меж Ватикану.

Італійський кардинал П'єтро Паролін, 70 років, державний секретар Ватикану та заступник Франциска з 2013 року, може розглядатися як природний наступник. Родом з Венето, Паролін, як один з близького кола радників Франциска, був уповноважений здійснювати реформи Папи й був рушійною силою дипломатії.

Італійський кардинал П'єтро Паролін, 70-річний державний секретар Ватикану і друга особа Франциска з 2013 року, може розглядатися як логічний наступник Франциска.

Він відіграв вирішальну роль у відновленні відносин між Святим Престолом і Китаєм та підписанні угоди про спільне з Пекіном призначення китайських єпископів. Поміркований, критики вважають його прогресивним, він набув надмірної ролі під час хвороби Папи, очоливши молитовне зібрання за його одужання, що дехто сприйняв як невчасну передвиборчу кампанію.

З іншого боку Пароліна вважають надто бюрократичним, без харизми й не надто близьким до простих людей як покійний Папа. Це може стати ахіллесовою п'ятою поряд з відсутністю пастирського досвіду.

Дехто вже сподівається зруйнувати будь-яку заявку Пароліна, і залежно від того, з ким ви розмовляєте, його розглядають як троянського коня або для прогресивізму, або для консерватизму.

College of Cardinals Report – огляд позицій кардиналів, складений консервативними журналістами Едвардом Пентіном і Діаною Монтаньєю, представляє його як "тонкого" прогресиста, здатного надати основній течії відтінок радикалізму Франциска. Тим часом, високопоставлений церковний чиновник з більш прогресивними поглядами сказав Politico, що Паролін – "дуже скромна і дуже делікатна людина, але через його м'якість люди не бачать, що він набагато консервативніший за Папу". Чиновник припустив, що Франциск почав маргіналізувати Пароліна на тлі "шепотіння" щодо його можливої заявки на конклав.

Іншою італійською можливістю є кардинал П'єрбаттіста Піццабалла з Ломбардії, який є латинським патріархом Єрусалима. 60-річний кардинал цілком може отримати вигоду від ностальгії серед своїх колег-італійських кардиналів щодо повернення одного з їхніх співвітчизників на найвищу посаду. Піццабалла, який жив на Святій Землі понад три десятиліття, говорить івритом і визнав, що розмовляє з Хамасом "за необхідності", є авторитетом на Близькому Сході, що може бути перевагою.

Інший італійський кандидат – кардинал П'єрбаттіста Піццабалла з Ломбардії, який є латинським патріархом Єрусалиму.

Його вважають відвертим, він швидко піднявся по кар'єрній драбині завдяки поглядам, що збігаються з поглядами Франциска щодо захисту довкілля та міжрелігійного діалогу. Він здебільшого залишався осторонь публічних суперечок у церкві щодо церковної доктрини, але консерватори не надто вороже ставляться до нього, оскільки він підтримує латинську месу.

З іншого боку він дещо молодий для папства, оскільки кардинали неохоче обирають лідера, який, імовірно, залишиться на посаді кілька десятиліть, зауважує Politico.

Неєвропейські варіанти

Politico нагадує, Франциск був першим неєвропейцем, хто очолив Католицьку Церкву після сирійця Григорія III у восьмому столітті, і був першим Папою, обраним з Америки.

Якщо Колегія кардиналів знову обере неєвропейця, то фаворитом може стати філіппінський кардинал Луїс Тагле. 67-річний колишній архієпископ Маніли поділяє акцент Франциска на соціальній справедливості та боротьбі з бідністю. Він був відвертим критиком позасудових вбивств, які відбувалися в його країні за колишнього президента Родріго Дутерте, під час яких загинули кілька тисяч людей.

Якщо Колегія кардиналів знову зробить вибір на користь неєвропейця, то філіппінський кардинал Луїс Тагле може стати лідером.

Іншим варіантом Politico вважає, можливість обрання першого африканського Папи в сучасну епоху. За інформацією видання, знову обговорюється кандидатура кардинала Пітера Тарксона з Гани, якого колись вважали фаворитом під час конклаву 2013 року. 76-річний Тарксон був призначений Бенедиктом XVI для керівництва Папською радою з питань справедливості та миру. На думку газети, його обрання стало б переломним моментом, але суперечки можуть перешкодити його шансам. В інтерв'ю 2013 року він припустив, що сексуальне насильство над дітьми менш поширене в Африці через традиційний культурний захист. Роком раніше він вибачився за показ відео, що попереджало про поширення ісламу в Європі, під час Синоду єпископів.

Церква також може увійти в історію, якщо обере першого африканського Папу в сучасну епоху. Кандидатура кардинала Пітера Тарксона з Гани, який колись вважався фаворитом конклаву 2013 року, знову на слуху.

Як зауважує Politico, Франциск значно змінив географічний баланс Колегії кардиналів, призначивши більше кардиналів з бідніших регіонів, історично недостатньо представлених у найвищих ешелонах Церкви, що може зіграти важливу роль у процесі вибору наступного Папи.

У результаті спілкування стало складнішим для багатьох кардиналів, оскільки Франциск скасував їхні регулярні зустрічі в Римі. Певною мірою це посилило так званих куріальних кардиналів, які живуть у Вічному місті й можуть легше спілкуватися один з одним. Дехто каже, що це може дати перевагу італійським кардиналам, які складають більшість духовенства в Римі. Але ці кардинали також можуть повернутися один проти одного, оскільки їм більше не потрібно представляти єдиний фронт навколо Франциска.

Крім того, зазначає Politico, кроки Франциска, що ускладнили скликання духовенства в Римі, мали ефект формування нових центрів влади, особливо серед швидко зростаючого католицького населення в економіках, що розвиваються, з впливовими єпископськими конференціями в Азії, Африці та Латинській Америці. До впливових лідерів належать конголезький кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу та бразильський кардинал Хайме Шпенглер, президент бразильської єпископської конференції, яка представляє найбільшу католицьку громаду в світі.

Серед впливових лідерів – конголезький кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу.

"Курія здається сильною, але коли лідери різних континентів прибудуть на конклав, вони матимуть своє слово", – сказав церковний чиновник. Рим більше не є "точкою сходження" для церковних інтриг, додали вони.

Ці блоки можуть легко спілкуватися між собою і становитимуть виклик для тих, хто шукає європейського наступника Франциска. Багато європейських кардиналів також, ймовірно, підтримають представників з Азії, Африки та Латинської Америки.

Архіконсерватори

Протягом своїх 12 років, як зауважує Politico, Папа Франциск розлютив консервативне крило Католицької Церкви, яке, своєю чергою, стало все більш радикальним, особливо в США.

Фактичним лідером цієї консервативної опозиції був 76-річний кардинал Реймонд Берк, який неодноразово зіштовхувався з Франциском через його нібито "прогресивний" порядок денний і вважав Церкву "занадто фемінізованою". Проте він розглядається більше як символічний лідер консерваторів, ніж як переможний претендент на папство.

Інша фігура – угорський кардинал Петер Ердьо, здається більш імовірним кандидатом. Ердьо згадувався як потенційний наступник у 2013 році та був відзначений правим прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Ердьо представляє більш традиціоналістське, орієнтоване на Європу бачення Церкви й залишається цікавим для консерваторів, які шукають папського курсу корекції.

Угорський кардинал Петер Ердьо, на думку Politico, виглядає вірогідним кандидатом.

Шанси консерваторів залежать від складу Колегії кардиналів. На поверхневому рівні Франциск призначив 110 зі 138 кардиналів, які будуть мати право обирати його наступника, що робить різкий поворот до більш жорсткого консерватизму малоймовірним.

Однак кілька призначень Франциска були кардиналами з країн, що розвиваються, з більш консервативним світоглядом, тоді як інші можуть змінити прихильність від його лібералізму після його смерті.

Як завжди, зазначає Politico, шлях від сьогодні до білого диму буде звивистим.

P.S. І невідома карта...

Владика Микола Бичок – шостий кардинал в історії Української Греко-Католицької Церкви. Мельбурнська єпархія УГКЦ охоплює не лише Австралію, але й Нову Зеландію та Океанію

Британське видання The Week серед кандидатів назвало і кардинала Миколу Бичка: 45-річного єпарха святих Петра і Павла в Мельбурні, який торік був возведений в сан кардинала Папою Франциском. Він "красномовно говорив про страждання своїх співвітчизників-українців у нинішній війні з росією, а його австралійська паства значною мірою складається з греко-католицьких біженців з Балканської війни й конфлікту з росією, що спалахнув у 2014 році", – пише в журналі "Криза" Деніел Галлахер, колишній латинський секретар Папи Бенедикта XVI і Франциска, а нині викладач літератури та філософії в американському Ралстон-коледжі. Деніел Галлахер також називав Миколу Бичка серед можливих молодих претендентів. Чи не занадто молодий Бичок, щоб зайняти престол святого Петра? "Історія каже "ні", і Франциск, здається, сказав те ж саме", – написав Галлахер.